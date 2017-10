Benet quiere que Israel corte lazos con la ANP tras su reconciliación con Hamás

El principal socio de la coalición de Gobierno israelí y ministro de Educación, Naftali Benet, quiere que su Ejecutivo corte lazos con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), controlada por Al Fatah, después del acuerdo de reconciliación que pactaron con el partido islamista Hamás este jueves.

"No podemos permitirnos ser debilitados (...) No podremos pedir a la comunidad internacional que imponga sanciones a Hamás si en esencia y de facto reconocemos a Hamás. Negociar con la ANP implica aceptar a Hamás como una entidad legítima", aseguró Benet en declaraciones recogidas hoy por el diario Times of Israel.

Y aseguró que pedirá al primer ministro, Benjamin Netanyahu, cortar los vínculos con la ANP, en la próxima reunión del Gabinete de gobierno que se celebrará este domingo.

Además, según el Canal 2, Benet también pedirá la revocación de los permisos concedidos este año a los palestinos para construir en el Área C, un territorio que se extiende por el 60 por ciento de la Cisjordania ocupada y que en virtud de los acuerdos de Oslo quedó bajo control administrativo y de seguridad israelí.

Por su parte, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, consideró que los intereses de seguridad israelíes se apoyan en la estabilidad económica de Cisjordania y la coordinación de seguridad que mantienen con el Gobierno del presidente palestino, Mahmud Abás, y calificó la petición de Benet de "interés electoral".

Este jueves, Al Fatah, que gobierna Cisjordania y Hamás, que hace lo propio en Gaza, acordaron en El Cairo varias medidas para cerrar diez años de división política, aplicar la reconciliación entre ambos y fortalecer el Gobierno de la ANP para que pueda asumir de manera total sus funciones en la Franja de Gaza.

Dicho pacto incluiría, entre otras medidas, una cláusula secreta que establece que Hamás no lleve a cabo ataques en Cisjordania, de acuerdo a una información desvelada hoy por el analista israelí Jack Hugi citado por el Jerusalem Post.

Tras conocerse las medidas de reconciliación, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que cualquier conciliación palestina debe incluir el reconocimiento de Israel y el desarme de Hamás, y advirtió a la ANP que "no permita ninguna actividad terrorista de Hamás en Judea y Samaria (Cisjordania) y Gaza si realmente es responsable de su territorio".