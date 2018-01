Bilbao (PNV) afirma que tiene que "acabar el juego demagógico" de atacar el Concierto porque "da votos en el Estado"

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bilbao ha considerado que el ataque al Concierto "está basado en el desconocimiento" de que es "un sistema de responsabilidad en el gasto, también en el ingreso", y que permite "mejorar la utilización de los recursos públicos, con una mayor eficacia en los resultados".

Tras recordar que el "mayor ataque" al Concierto provino de comunidades autónomas, ha destacado que ya Tribunal Europeo afirmó que "era un sistema autónomo, parecido al de los estados miembros y, por lo tanto, absolutamente legal". Asimismo, ha destacado que reconoció que estaba "dentro de la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, que es una Ley Orgánica".

La dirigente jeltzale ha preguntado por qué otras comunidades autónomas que critican el sistema de financiación vasco "no reivindican un concierto económico como el de Euskadi".

"Claro, porque es mucho más complicado, no solo recaudar, sino pensar cómo voy a recaudar y tener recursos económicos", ha indicado, para señalar que, si no se genera economía, puede salir mal y no se puede recurrir a "papá Estado". "Nosotros no queremos que nos dé nada porque creemos en nosotros y ése es el Concierto, responsabilidad en el ingreso, pero también en el gasto", ha indicado.

A su juicio, "meterse con Euskadi, sea con lo que sea, en este caso con el Concierto, parece que a algunos les sigue dando votos en el Estado español". "Y ése es el juego demagógico con el que hay que acabar", ha manifestado.