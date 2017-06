Bonig envía una carta a Puig para "tenderle la mano" y abordar "sin apriorismos" la situación por el decreto plurilingüe

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación Bonig, que ha explicado que esta decisión se ha adoptado porque, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de mantener la paralización cautelar del decreto de plurilingüismo hace una semana que los 'populares' ven "que no hay reacción del gobierno de la Generalitat".

En este sentido, ha explicado que el PPCV se pone "a disposición del presidente de la Generalitat" y le "tiende la mano" para abordar la situación del decreto porque "no sabemos si se va a aplicar o no o si van a cumplir las resoluciones judiciales o no porque las declaraciones de los miembros del Consell están siendo contradictorias". "No queremos hacer política de la educación, no queremos dividir a los valencianos ni enfrentarnos en un tema que es crucial para el presente y futuro de la Comunitat", ha subrayado.

De este forma, y para "no generar más inseguridad" y poder resolver "el problema que tiene la comunidad educativa", ha subrayado que el PP tiende la mano "sin trampa ni cartón" y "con voluntad de aparcar las diferencias y resolver".

"Nosotros no ponemos a priori ninguna línea porque la voluntad de diálogo y de ser positivo es clara", ha indicado para puntualizar que el PPCV está dispuesto a "crear una mesa, un grupo de trabajo para sentarnos y ver todas las posibilidad y que los alumnos valencianos puedan aprender castellano, inglés y valenciano". "Estamos abiertos a todas la posibilidades, pero con diálogo", ha subrayado.

"MUCHÍSIMO CAOS"

Bonig ha incidido en que "hay una situación y es que el decreto de chantaje lingüístico está suspendido por la justicia". "Por tanto, --ha proseguido-- no es de aplicación y eso está generando muchísimo caos e inseguridad en los centros y el PP tiende la mano a Puig, porque después de una semana nadie nos ha dicho cuál es el plan B porque de aquí a que se resuelva en casación se va a producir un tiempo prolongado".

En la misiva, la líder de los populares valencianos hace notar al jefe del Consell la "inseguridad que genera a los centros educativos, al profesorado y a los propios padres" la suspensión del decreto.

"Me permito utilizar --prosigue-- una de las frases que Su Majestad el Rey Felipe VI utilizó esta semana con motivo del 40 aniversario de la instauración de la democracia, cuando dijo que 'fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación de misma de la libertad".

"President, como bien le he advertido en numerosas intervenciones parlamentarais cuando le he interpelado por al política que lleva a cabo su Conselleria de Educación, de lo que verdaderamente estamos hablando, además de una determinada hoja de ruta muy concreta, es de la legalidad y de respeto a la liberad", manifiesta Bonig en la carta.