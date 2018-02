Bonig asegura desconocer si hubo reuniones entre Bárcenas y Costa y que no le corresponde valorar versiones

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha afirmado este jueves que no tiene "ni idea" de si hubo reuniones entre el ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa con el extesorero del PP Luis Bárcenas y al respecto ha recalcado que no le corresponde decir qué versión de las que se están dando en el juicio sobre la presunta financiación irregular del partido es "la acertada" porque solo las valorará cuando haya una sentencia en firme.