Boris Johnson se distancia de presuntos "aliados" que le apoyan en la prensa

El ministro británico de Exteriores, el conservador Boris Johnson, se distanció hoy de presuntos "aliados" que declaran en su nombre en la prensa y que han dicho que se opondría a ser despojado de sus responsabilidades ministeriales.

En un mensaje a un grupo de Whatsapp de diputados conservadores, al que ha tenido acceso el canal Sky News, Johnson asegura hoy estar "harto" de las constantes afirmaciones que aparecen en los medios de comunicación supuestamente de partidarios suyos que declaran bajo anonimato.

"No sé quién es esa gente. No sé si son mis amigos y aliados o si representan a una siniestra banda de impostores", dijo Johnson, que en las últimas semanas ha sido acusado de desestabilizar a la primera ministra, Theresa May, con declaraciones contrarias a la línea oficial sobre el "brexit".

Estos posicionamientos públicos del ministro, partidario de un "brexit" duro o salida rápida y completa de la Unión Europea (UE), han llevado a varios parlamentarios "tories" a pedir a May que le eche del Gobierno o le rebaje de cargo.

Presuntos "aliados" anónimos de Johnson han declarado recientemente a "The Sun" y "The Daily Telegraph" que éste "simplemente diría que no" si la jefa del Gobierno tratara de degradarle.

Por su parte May, debilitada tras perder la mayoría absoluta en las elecciones generales del 8 de junio, insiste de momento en que le mantendrá en su puesto.

Junto a las peticiones para despedir a Johnson, otros conservadores han instado a May a echar a su ministro de Economía, Philip Hammond, partidario de un "brexit" más suave, al que acusan de ser "negativo" y "ofuscar" las negociaciones con la UE.

Estas luchas internas reflejan el estado del Gobierno y el Partido Conservador, divididos sobre el "brexit" y desconcertados por el inesperado avance del Partido Laborista en los comicios de antes del verano.

La semana pasada salió a la luz una conspiración infructuosa de una treintena de diputados conservadores para derrocar a May.

La prensa británica publica hoy que la primera ministra podría realizar en breve una remodelación del Gobierno para afianzar su autoridad, después de su accidentada intervención en el reciente congreso del Partido Conservador, cuando perdió la voz y fue increpada por un bromista.