Borrel rechaza negociar con Puigdemont y pide "tacto político" para "no recomponer" el frente independentista

"No se puede desafiar y a la vez negociar", ha apuntado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. El exministro no ha precisado qué debe hacer el Gobierno ahora, pero ha dicho que no se debe negociar ante el "desafío" de Puigdemont: "No puede pretender que nadie negocie seriamente con él", ha recalcado.

Así, Borrel ha reiterado que el Gobierno "no debe negociar" bajo las condiciones de Puigdemont, quien dijo durante su comparecencia ante el Parlamento catalán que asume el "mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República".

AUMENTAR LA TENSIÓN, LA ESTRATEGIA DE INDEPENDENTISTAS

En su opinión, antes de actuar contra la Generalitat, el Gobierno tiene que tener en cuenta "las consecuencias jurídicas" de lo realizado por parte de la Generalitat. En esta línea, ha avisado de que "la estrategia del independentismo" siempre consiste en llevar hacia una "tensión" que "obligue" a "una reacción" del Gobierno "que aumente la tensión".

"Con el frente independentista roto y Puigdemont desprestigiado hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones políticas que vayan a recomponer esa unidad", sostiene el exministro.

Según ha recalcado, en Cataluña "hay muchísima" gente que apoya la secesión y, por ese motivo, "hay que tener en cuenta esa realidad". En este sentido, ha apuntado que Puigdemont" seguramente ha quedado debilitado" ante una parte de la sociedad catalana que "se va a sentir frustrada".

En declaraciones a Cope recogidas por Europa Press, Borrel ha subrayado que el llamamiento al diálogo que realizó el presidente catalán se debe a que "está perdiendo". En está línea, cree que "hay que evitar hacer el juego a los independentistas".

Borrel, que ha dicho que desconoce el texto que se firmó en el Parlament, ha expresado su "tristeza" por el uso que se ha hecho de la Cámara catalana, a la que el Gobierno catalán "no dejó pronunciarse" sobre esta decisión de Puigdemont.

"Produce una sensación de cansancio y tristeza por la forma en que se está degradando el funcionamiento de las instituciones", ha añadido. En declaraciones en Cadena Cope, recogidas por Europa Press, se ha mostrado convencido de que, en caso de que se sometiese a votación, Puigdemont se hubiera encontrado sin el voto de los diputados del PDeCat.

Asimismo, ha arremetido contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su "ambigüedad" y por decir "una día una cosa y otro otra", mientras que ha defendido la postura del PSC. Los socialistas, ha explicado, está a favor de "dar la batalla democrática" contra el independentismo. Eso sí, ha admitido que "va a llevar mucho tiempo y trabajo".