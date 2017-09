Borrell sobre Forcadell y el Govern: "Si siguen así, en algún momento los tendrán que inhabilitar"

El exministro socialista Josep Borrell ha criticado este jueves la actuación del Govern y de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con el referéndum del 1 de octubre: "Si siguen así, en algún momento los tendrán que inhabilitar"

Lo ha dicho en un acto político bajo el título 'El PSC ante el 1-O' en el Centre Cívic Bon Pastor, en el que también ha participado el líder del partido, Miquel Iceta; la concejal del Ayuntamiento de Barcelona Carmen Andrés, y el diputado en el Parlament y primer secretario del PSC de Barcelona, Ferran Pedret.

Borrell ha señalado que el Govern y los partidos independentistas están "haciendo trampa continuamente" y que, en algún momento, habrá que pararlos porque se están poniendo en riesgo las instituciones y la sociedad.

Ha descrito el proceso independentista como "una película que empieza a ser de terror", y ha alertado de que los partidos independentistas son capaces de declarar unilateralmente la independencia la semana que viene --de hecho, la Ley del Referéndum establece que se declarará en el Parlament si gana el 'sí' en el referéndum--.

Si eso ocurre, ha añadido, se seguirá incrementando la escalada de tensión "hasta que se rompa la cuerda", una situación que tendría consecuencias muy graves.

Borrell, que también es expresidente del Parlamento Europeo, ha avisado de que "nadie reconocerá" una Cataluña independiente porque, según ha afirmado, cuando él viaja por Europa la gente le pregunta dónde quieren ir los catalanes dando ese salto al vacío.

ADOCTRINAMIENTO DE LOS NIÑOS

Borrell ha dicho que ha visto imágenes de maestros acompañando a alumnos de 6 y 7 años a pegar carteles a favor del 1-O: "Qué vergonzosa manipulación, qué adoctrinamiento de los niños, qué vergüenza".

También ha dicho que el Govern busca una foto de policías retirando urnas y largas colas de gente queriendo votar, y ha dicho que "la va a tener porque irá mucha gente, engañados y también convencidos".

"Junqueras quiera esa foto fea de un policía, si puede ser con tricornio, que tape una urna", ha añadido, y ha calificado al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, del mayor cínico que ha conocido jamás.

También ha pedido a quienes no quieren la independencia que en ningún caso vayan a votar 'no' y se abstengan porque participando en el 1-O lo estarán legitimando: "Si vas no lo frenas, sino que le das fuerza".

"MIEDO A SER MARCADOS"

Ha reivindicado una solución pactada que mejore el encaje de Cataluña, y ha pedido respeto por aquellos ciudadanos que no son independentistas y viven en municipios pequeños ya que, según él, "tienen miedo de ser marcados".

También ha apelado a la calma para abordar una mejora negociada del encaje catalán, y ha asegurado que no contribuyen ni los independentistas que critican a los que no lo son --ha citado al cantautor Joan Manuel Serrat-- ni los ciudadanos que gritan 'A por ellos' a los policías desplazados a Cataluña.

Borrell ha dicho que es muy peligroso calificar de súbditos a los ciudadanos que no quieren participar en el 1-O: "Franco hacía exactamente lo mismo, no reconocía que fueran buenos españoles los que no estaban de su lado".