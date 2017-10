CC: "Si la Constitución tiene que abrirse para dar una solución a este problema, pues que se abra"

Así lo puso este lunes de manifiesto la secretaria de Organización, Guadalupe González Taño, en unas declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración del Comité Permanente Nacional del partido en las que añadió que los hechos acontecidos este domingo han centrado gran parte del encuentro.

"Reiteramos nuestro compromiso en favor del diálogo y seguimos pensando que en política no hay ningún problema que no se pueda solucionar sentándose en una mesa a hablar. Antes o después tendrá que llegar una fórmula que permita que las partes se sienten en una mesa y nosotros vamos a estar al lado de las soluciones, al lado de la coherencia y, por supuesto, acudiendo a las instancias donde podamos echar una mano en los asuntos importantes", expuso.

Cuestionada sobre si este diálogo que CC reclama precisa de otros interlocutores que no fueran Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, González Taño entendió que más allá de las personas, están los problemas. "Los políticos --aseveró-- no podemos ser un problema. En algún momento tendrán que pensar que habrá que sentarse porque no hay otra solución. Está clarísimo".

En este sentido, la nacionalista canaria lamentó que, en la actualidad, tanto el Gobierno de España como la Generalitat están en unos posicionamientos que son necesarios "reconducir", aunque comentó que "parece" que va a comenzar un diálogo entre los grupos del Congreso y que el presidente Rajoy va explicar su plan de trabajo sobre este asunto.

"No tenemos más que pedir cordura y sensatez porque nos jugamos mucho y esta situación está generando una fractura social que va a ser muy difícil solucionar después", reiteró para añadir que probablemente la solución al conflicto catalán sea "compleja" puesto que el problema ya de por sí lo es.

No obstante, CC esperará a que Rajoy explique su hoja de ruta para solucionar lo que está ocurriendo. "En todo caso, la ruptura de las normas democráticas y del Estado de Derecho nunca va a ser la solución y sobre la reforma constitucional, ya hemos dicho que teníamos que buscar una fórmula para que Cataluña estuviera cómoda dentro de España. Si la Constitución tiene que abrirse para dar una solución a este problema, pues que se abra y que se haga de una forma satisfactoria para que no siga produciéndose lo que se está produciendo", declaró.