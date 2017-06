CC aún ve posible un acuerdo con el PP pero reconoce que hay asuntos "complejos" que "limar"

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios a raíz de que la reunión de la comisión negociadora de CC y PP, que estaba prevista que se celebrara hoy viernes en Santa Cruz de Tenerife, ha quedado aplazada hasta la próxima semana debido a que todavía no se ha encontrado una posición común sobre el alcance de la reforma fiscal propuesta por los populares.

Guadalupe González Taño ha explicado que el aplazamiento de esta reunión fue de mutuo acuerdo y no se planteó "ningún tipo de discrepancia", e indicó que su partido ha pedido al PP "unos cuantos días más" para analizar los documentos que han presentado porque plantean asuntos "bastante complejos".

Uno de estos asuntos es, precisamente, la reforma fiscal que propone el Partido Popular, que conlleva una rebaja lineal del IGIC del 7 al 5%. No obstante, la secretaria de Organización de CC ha aclarado que eso causaría "una merma de ingresos no sólo para el Gobierno de Canarias, sino también para cabildos y ayuntamientos, de más de 400 millones de euros".

Los nacionalistas consideran que este recorte es "absolutamente inviable" en estos momentos, sobre todo "cuando todavía se está negociando el sistema de financiación autonómica, cuando Canarias está reclamando más fondos para atender las demandas en sanidad y asuntos sociales, o porque todavía estamos saliendo de la crisis y aún hay mucha gente que lo está pasando mal y necesita de los servicios sociales, por lo que no vemos posible producir un recorte de 405 millones de euros". González Taño advirtió, además, que esto provocaría incluso una rebaja del techo de gasto en todas las administraciones, por lo que es un asunto en el que no ha habido avances.

Frente a la propuesta del PP, Coalición Canaria ha hecho varios planteamientos, como que la rebaja fiscal se produzca de forma puntual en aquellos sectores económicos que están propiciando la creación de empleo, tal y como se ha hecho con el IGIC cultural o con las producciones cinematográficas.

"Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y a evaluar esos temas concretos, que ayuden a la generación de empleo y a de economía, pero no creemos que en estos momentos los fondos públicos de Canarias puedan permitirse el poder hacer una rebaja o un recorte de más de 400 millones", insistió la portavoz nacionalista.

En cualquier caso, ha reconocido que en política "todo se puede acordar" porque "si no nunca se podría llegar a un acuerdo". En su opinión, "es un tema en el que podemos avanzar, buscar una fórmula de consenso que nos permita a todos trabajar en condiciones no sólo en el Gobierno de Canarias, sino también en los cabildos y en los ayuntamientos".

Aparte de la reforma fiscal, Guadalupe González Taño afirmó que existen otros asuntos que "habrá que seguir limando" porque una negociación de este tipo "siempre es difícil", dado que ambos partidos tienen planteamientos programáticos "bastante alejados" en algunos asuntos y ve "normal" que se produzcan dificultades. "Pero eso no tiene que ver con el interés y la voluntad que seguimos teniendo de llegar a un acuerdo", apostilló.

Por otro lado, aclaró que en la mesa de negociación no se ha producido ningún debate sobre el reparto de consejerías: "Pensamos que esto se debe tratar en un momento posterior, pues no tiene sentido hablar de responsabilidades cuando todavía no tienes claro los objetivos sobre los que vas a trabajar. Así ocurre en todas las negociaciones que se producen".

En cuanto a la duración de las negociaciones, quiso recordar que ambas comisiones negociadoras se marcaron de plazo un mes, un plazo "lógico" para ir haciendo reuniones e intercambiar documentos y que, según González Taño, "todavía es posible". Así, la próxima reunión tendrá lugar la semana que viene, aunque aún queda por determinar el día y el lugar de la celebración.