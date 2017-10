Las CCAA avisan a Cataluña, desde la UE, que "las soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley" y piden diálogo

"Las soluciones políticas deben buscarse dentro de la ley. No hay atajos en la democracia", ha avisado el presidente de la Comunidad Valenciana y presidente de la Delegación española, Ximo Puig, durante un debate específico sobre la situación catalana en el Comité de Regiones de la UE, órgano consultivo de la UE sin capacidad de decisión que representa los intereses de las regiones.

Puig ha defendido que "España es una democracia consolidada y homologable a cualquier democracia avanzada en Europa".

"Hace 40 años nos manifestábamos en las calles pidiendo libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía. Cuarenta años después tenemos libertades, convivencia y un Estado autonómico de los más descentralizados de Europa", ha recordado, al tiempo que ha confiado en que "con inteligencia política" se podrá resolver las "tensiones" que se viven en España.

Puig ha recordado que las constituciones se pueden "modificar" pero ha avisado de que "no hay democracia sin cumplimiento de la ley", "leyes legítimas porque nacen del pueblo".

Y aunque ha dejado claro que la violencia "nunca" es una solución a los problemas, el presidente valenciano ha dejado claro que el referéndum del 1-0 "no era legal", "no contó con las mínimas garantías". "No fue válido porque no existió como tal", ha avisado, al tiempo que ha avisado el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, que "cualquier decisión que se tome no será válida si está referida a una ley que surge de la ilegalidad".

Puig ha insistido en que la única salida pasa por "la ley y el diálogo". "A través del dialogo queremos continuar viviendo juntos y avanzar en una democracia que nos ha hecho llegar más lejos que lo que nunca soñamos", ha concluido Puig su intervención, tras subrayar la necesidad de "superar" la fractura económica, social y emocional y recordar que la primera responsabilidad de cualquier Gobierno es "no hacer sufrir a los ciudadanos".

LA GENERALITAT DICE QUE NINGÚN TRIBUNAL DECIDIRÁ SU FUTURO

El representante del Gobierno catalán ante la UE, Amadeu Altafaj, ha denunciado que el Gobierno español "ha negado el derecho a la autodeterminación" al pueblo catalán y se ha negado al diálogo, al tiempo que ha denunciado la actitud "represiva" del Gobierno español.

"El mundo entero lo ha visto con estupor", ha dicho, refiriéndose al referéndum del 1-0 y criticando los heridos por las cargas policiales, atribuyéndolas a "la marca del régimen autoritario del Partido Popular".

"La desconexión de esta España que no escucha, que no propone, que agrede y que amenaza, ya se ha consumado", ha avisado, si bien ha insistido en que el Gobierno catalán "siempre" están "abiertos al diálogo" y ha insistido en que la cuestión catalana "es una cuestión europea".

"Cataluña será lo que los catalanes deseen, ningún tribunal, ningún Gobierno español decidirán el futuro político del país", ha zanjado.