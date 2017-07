CC.OO no estará ni con el Gobierno ni con la Generalitat si se convoca finalmente el referéndum

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, el líder de CC.OO ha argumentado acerca de que para solventar el problema en Cataluña hay que tener una "visión de Estado con altura de miras política", y ha rechazado que este asunto se vaya a resolver "solo judicializando la vida política".

En este sentido ha abogado por una reforma constitucional que haga "compatible la voluntad de la ciudadanía catalana, que por supuesto se debe poder expresar a través de un referéndum", entre otras cosas porque una reforma estatutaria lleva implicitamente dicha consulta a la ciudadanía.

A su vez plantea una "renovación de los marcos de autogobierno" como una manera de terminar con el problema catalán. A su juicio, lo que deben hacer los poderes públicos es buscar "marcos" de espacios comunes para poder "contrarrestar el hegemonismo de los agentes económicos" tanto en Cataluña como en España y en la UE.

Aunque defiende que la ciudadanía en Cataluña debe expresarse, Sordo ha afirmado que no comparte un escenario donde se celebre un referéndum unilateral. De hecho, ha recalcado que la Generalitat de Cataluña no va "por buen camino" al convocar un referéndum no pactado.

Acerca de la constitución de un posible gobierno alternativo al de Mariano Rajoy en España, Sordo ha recalcado que prefiere "gobiernos progresistas", pero lo ve "complicado". Para el sindicalista, lo que hay que hacer ahora es una "oposición muy severa" al PP en "políticas económicas, sociales y morales".