CCOO denuncia el colapso de las oficinas de expedición de DNI y pasaportes y acusa a Zoido de "engañar a la ciudadanía"

El sindicato ha puesto en marcha una denuncia para quejarse por los "retrasos" y "acumulación de trabajo" que sufren los empleados de las oficinas y por las promesas que niegan que la Policía cumpliera: "Estos refuerzos no solamente no han llegado, sino que cuando lo hagan serán tan pocos trabajadores que no permitirán salir del atasco", aseveran.

Además, han señalado que "no parece" que dicha situación se deba a los "problemas coyunturales" de los que hablaba el ministro. "El DNI es un documento cíclico, que se renueva cada 5 o 10 años: no es difícil prever el aumento de la demanda", han recalcado. En ese sentido, han subrayado que también se ha producido una "saturación" en Madrid, País Vasco, Andalucía, Cataluña y una "larga lista" de provincias donde se superan los dos meses para conseguir una cita.

Entre sus exigencias, CCOO pide que se cubran los 1.230 puestos vacantes, una mejora en las condiciones laborales y la dotación de medios técnicos adecuados, para que así se pueda prestar un servicio público "con la calidad que merece la ciudadanía". En ese sentido, se han quejado también del aumento "exponencial" en la "destrucción de soportes" que ha supuesto un gasto de 15.000 euros al día.