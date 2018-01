CDC cree que el fallo del Palau no prueba que el dinero acabara en sus manos

El representante legal de CDC, Francesc Sánchez, ha subrayado hoy que los ingresos a CDC por comisiones son "una suposición" porque en el fallo sobre el caso Palau de la Música "no hay ni una prueba de que el dinero haya acabado" en manos de ese partido, que devolverá los fondos cuando haya sentencia firme.

La Audiencia de Barcelona condenó ayer a cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que la formación cobró, a través del expoliado Palau de la Música, a cambio de asegurar a Ferrovial un "flujo constante" de obra pública.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Sánchez ha insistido en que recurrirán la sentencia porque están "convencidos de la actuación impecable" de Osàcar.

En este sentido, ha subrayado que durante el procedimiento "no se ha investigado a quién ha influido teóricamente Osàcar" para haber cometido un delito de tráfico de influencias, "ni se ha investigado la obra publica".

Además, a su juicio, la sentencia describe un montante que llegó a Convergència pero "no hay ni una prueba" de esos ingresos en la contabilidad, por lo que "es una suposición" que realmente acabaran en esa formación.

Sánchez ha garantizado en todo caso que CDC devolverá el dinero, en cumplimiento de la sentencia, aunque lo hará una vez sea firme.

Y ha subrayado que no responderá el PDeCAT sino CDC, una formación que ya no tiene actividad política pero que "no se ha disuelto del todo para poder hacer frente a sus obligaciones".

Ante la petición de responsabilidades por parte de los partidos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Sánchez ha recalcado que ni él ni los electos de JxCat Jordi Turull y Josep Rull estaban en la dirección de CDC en el periodo previo a 2010 en el que se enmarcan los hechos enjuiciados.