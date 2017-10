La CE dice elecciones en Cataluña son parte del proceso constitucional en España

La Comisión Europea (CE) consideró hoy que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en Cataluña "son parte del proceso constitucional interno que se desarrolla en España" y rehusó hacer comentarios al respecto.

Preguntado por la convocatoria de elecciones en Cataluña, el portavoz comunitario Alexander Winterstein dijo que "es parte del proceso constitucional interno que se desarrolla en España" y subrayó que el Ejecutivo comunitario "no comenta" los procesos constitucionales.

El portavoz subrayó que sobre Cataluña, la CE no tiene "nada más" que decir a lo que ha afirmado de manera reiterada el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

En ese contexto, recordó las recientes declaraciones de Juncker en la Guayana francesa, en las que dijo que Bruselas respeta el orden constitucional y legal español.

Juncker aseguró el pasado viernes que "respeta" las decisiones que tome el Gobierno español ante la declaración unilateral de independencia por parte de la región de Cataluña.

"Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno" español, indicó a Efe Juncker, quien también reiteró su rechazo a los separatismos durante una visita a la base aeroespacial europea de Kuru, en la Guayana Francesa.

"No debemos insertarnos en ese debate español. Pero no me gustaría que mañana la UE se compusiera de 95 estados", insistió el presidente del Ejecutivo comunitario, en un rechazo a los separatismos en países de la Unión.