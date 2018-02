La CIDH lamenta que la Constitución "se haya ido de vacaciones" en Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó hoy que la Constitución "se haya ido de vacaciones en Ecuador", afirmó el integrante de esa entidad, Luis Ernesto Vargas, durante el 167 periodo de sesiones en Bogotá, al que no acudieron representantes de ese Estado.

"Lamento que la Constitución se haya ido de vacaciones en el Ecuador, que haya un estado de cosas inconstitucional tan evidente, tan flagrante", dijo Vargas durante una audiencia acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano llamó a consultas en febrero pasado al representante del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador José Valencia, tras los cuestionamientos de la CIDH acerca de la consulta popular celebrada entonces, lo que desató una fuerte ola de críticas al organismo interamericano.

Vargas señaló hoy que parte del punto de que la situación de violación de los derechos de las mujeres denunciado por varias organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana "es cierto, porque si el Estado no quiere venir a contrarrestar o pone su punto de vista, uno tiene que ir del lado de las víctimas para saber que lo que están denunciando tienen un fundamento".

"Por esa circunstancia, siempre se les da la garantía de escucharlos en igualdad de condiciones", comentó Vargas acerca de la ausencia de representantes del Estado ecuatoriano en la audiencia de este miércoles.

El comisionado también dijo estar "perplejo escuchando" la "gran cantidad de denuncias" planteadas por miembros de la sociedad civil.

"No se sabe qué aterra más, si ver la silla vacía que corresponde al Estado de Ecuador o escuchar esta gran cantidad de ignominias de que son víctimas las mujeres en ese país", aseguró Vargas.

En referencia a las violaciones de los derechos de las mujeres, se mostró sorprendido "por la revictimización" que producen las autoridades "que reciben denuncias" y no actúan puesto que "no hay protocolos a través de los cuales impongan respeto y no el morbo por sobre el reconocimiento de los derechos de que deben hacer gala las víctimas".

"Por esa circunstancia, creo que vamos a enfatizar mucho lo que ocurrió el día de hoy (...) Vamos a ser muy enfáticos, no sólo respecto a esto que me parece una afrenta para los derechos humanos, esta silla vacía que pareciera significar que o le tuvieron miedo por la cantidad de denuncias que estaban haciendo o irrespetan de manera muy grave el sistema interamericano", sostuvo.

Los representantes de la sociedad civil pidieron una visita al país para revisar la situación, ante lo que la CIDH se mostró dispuesta, si bien Vargas recordó que una visita de ese tipo "requiere la aquiescencia del Estado", por lo que pidió a Ecuador que la permita.