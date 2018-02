El CIS presenta el lunes su barómetro de enero, el primero con intención de voto tras la victoria de Cs en las catalanas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentará el próximo lunes su Barómetro de Opinión del mes enero, el primero con intención de voto que realiza tras las elecciones catalanas del pasado mes de diciembre en las que Ciudadanos se hizo con la victoria.

Aunque los barómetros de opinión del CIS son mensuales, sólo incluyen preguntas de índole electoral y de valoración de líderes políticos cuatro veces al año, en enero, abril, julio y octubre.

El Barómetro de enero, según confirmaron a Europa Press fuentes del centro, se basa en las casi 2.500 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en los primeros días de este año y servirá para medir qué influencia tiene a nivel nacional el resultado de las catalanas.

La última encuesta de este tipo data del pasado mes de octubre y se hizo en los días justo después del referéndum independentista, pero antes de que el Senado aprobara la activación del 155 con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Entonces aún no se había votado la declaración de independencia en el Parlament, no había entrado en prisión ningún conseller y Carles Puigdemont todavía no había huido a Bélgica.

CIUDADANOS EL ÚNICO QUE SUBIÓ EN EL DE OCTUBRE

El barómetro de octubre ya puso de manifiesto que la crisis catalana pasaba factura a todos los partidos, salvo a Ciudadanos. Así, el PP seguía como el primer partido con una estimación de voto del 28% y 3,8 puntos por encima del PSOE, que se quedaba en un 24,2%. Ambos bajaban unas décimas con respecto a julio, pero los que más se dejaban eran Unidos Podemos y sus confluencias, aunque retenían la tercera plaza.

En concreto, todos los partidos que integran el grupo confederal del Congreso sumaban un apoyo del 18,5%, frente al 20,3% que habían logrado en verano, siendo la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Equo la que se anotaba el mayor retroceso, cayendo del 12 al 11,2% en tres meses.

De las confluencias sólo subía En Marea (una décima), la coalición valenciana con Compromís bajaba una y En Comú perdía dos. En las elecciones de diciembre los de Xavier Domènech y Ada Colau pasaron de 11 a ocho diputados.

¿SERÁ NARANJA LA TERCERA PLAZA?

La victoria en aquellos comicios fue para Ciudadanos, con Inés Arrimadas como candidata a la Generalitat, aunque los independentistas mantuvieron la mayoría. Tras su triunfo en Cataluña, los naranja subieron también en las encuestas realizadas a nivel nacional.

La que ultima el CIS servirá para comprobar si se confirma esa tendencia alcista y si Ciudadanos supera a Unidos Podemos, de los que sólo les separaba un punto en octubre (18,5 frente a 17,5%), colocándose como tercer partido. Los naranja sólo han superado a los morados en las encuestas del CIS en la que se hizo justo antes de las elecciones generales de diciembre de 2015 (19 frente a 15,7%), aunque después los de Iglesias se impusieron en las urnas a los de Rivera.

En el barómetro de octubre, los de Albert Rivera ya subieron tres puntos respecto a julio, anotándose un 17,5% en intención de voto, su mejor marca desde que entró en el Congreso en 2015 y 4,5 puntos por encima de su resultado de junio de 2016.