La CUP ve posible sumar a Fachin si asume un programa "independentista y rupturista"

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha explicado este lunes que su partido ve "posible" sumar a su candidatura a las elecciones del 21 de diciembre al exsecretario general de Podem Albano-Dante Fachin, que dejó el partido morado la semana pasada.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha recordado que la asamblea de la CUP de este fin de semana mandató a la formación a tejer alianzas electorales siempre que sean en base a un programa "independentista, rupturista y de izquierdas".

El diputado anticapitalista señala que han habido reuniones con Fachin y otros exmiembros de Podem que le han seguido tras su salida, y concluye que el pacto está sobre la mesa: "Si apuestan por un programa similar es posible que haya una alianza".

Salellas ha explicado que el programa de la CUP girará en torno a "defender todo lo que ha pasado en los dos últimos meses", en relación a la celebración del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de la República desde la Cámara catalana.

Así, los anticapitalistas no incluirán en el programa la celebración de un referéndum de independencia porque consideran que ya se hizo y argumentan que incluirlo supondría volver a "la casilla de salida" en el proceso de independencia de Catalunya.

POLÍTICA NO PROFESIONALIZADA

Salellas ha explicado que la mayoría de diputados de la CUP no repetirá en la listas ya que recuerda que es la norma interna del partido no permite presentarse más de una vez, y ha explicado que esto beneficia que la política sea "popular" y no un ámbito profesionalizado.

El diputado ha contemplado que sí puedan seguir, si son elegidos para las listas, los diputados que entraron con la legislatura ya empezada, como Carles Riera, pero no los que han estado los dos años que ha durado el mandato.

Tampoco ha contemplado que regresen al Parlament alguno de los tres diputados que la anterior legislatura, la primera de la CUP en la Cámara, como Quim Arrufat, David Fernández y Isabel Vallet.