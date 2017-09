La CUP asegura que ha retirado el material del referéndum de su sede central

La CUP ha asegurado esta tarde que se ha llevado de su sede central en Barcelona el material relativo a la campaña del 1-O, convocada por el Govern y suspendida cautelarmente por el Constitucional, antes de que la Policía Nacional haya entrado en la misma.

El secretariado nacional de la formación anticapitalista e independentista ha llamado a "tejer alianzas de movilización permanente" con todas "las fuerzas democráticas".

La CUP ha asegurado, a través de su cuenta oficial en Twitter, que durante la tarde han "vaciado" su sede nacional de material de campaña y lo han distribuido "por todo el país".

Desde el secretariado nacional de la CUP, su portavoz, Núria Gibert, ha explicado que a medida que pasan las horas y se mantiene "el asedio" por parte de los efectivos de más de una docena de furgonetas de la Policía Nacional que rodean la sede nacional, "ha aumentado la cifra de militantes concentrados, y ahora son alrededor de unos 3.000".

"Aún no sabemos a qué se debe esta operación policial, -ha afirmado Gibert- porque, cuándo nuestros diputados se han dirigido a los jefes de los efectivos desplegados, no se han dignado ni a hablar con nosotros, ni nos han explicado nada, por lo que no sabemos lo que quieren ni lo que buscan".

"Lo único que sabemos -ha añadido- es que han intentado entrar sin orden judicial y que no se lo hemos permitido, como es natural, pero además, ya les avisamos que si obtienen dicha orden y desean entrar, tendrán que pasar por encima de nuestros cuerpos", ya que los militantes 'cuperos' están sentados en la calle y bloquean el acceso.

"Estaremos dentro y fuera de la sede y no dejaremos que entren, -ha insistido la portavoz de la CUP- porque sólo en un estado de excepción o en un país con un régimen totalitario es posible ver cómo la policía entra en las sedes de los partidos políticos".

Ha asegurado que su campaña del referéndum "continúa" y que hoy harán actos en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) y mañana en Mataró (Barcelona).

Gibert se ha mostrado partidaria de "tejer alianzas de movilización permanente de aquí y hasta el 1 de octubre" con todas "las fuerzas democráticas" porque, según ha indicado, "hay que recordar que esto es un golpe de estado contra las instituciones y los partidos catalanes y que los derechos políticos y sociales sólo se han conseguido a lo largo de la historia con movilización en la calle".

Ha emplazado, en este sentido, "a todos" a "estar muy atentos a las convocatorias que se vayan produciendo", y a los movimientos y personas que les apoyan de otros puntos de España les piden que muestren "su disconformidad con lo que está pasando hoy en Cataluña, en especial con las detenciones, los registros y las incautaciones de material electoral, lo que es una clara conculcación de los derechos democráticos".

La portavoz del secretariado nacional de la CUP ha concluido con una advertencia, "a pesar de la represión las calles, seguirán siendo nuestras siempre, de los ciudadanos de Cataluña, y lo que haremos es defender el referéndum".