La CUP ve "irresponsable" a Puigdemont y rechaza que sea el único candidato posible

"Es muy irresponsable que no se esté explicando claramente cuál será el programa de actuación para los próximos años y cuál es el contenido de ese acuerdo que flota en los medios y del que no conocemos los detalles", ha criticado en una entrevista de Europa Press.

Ha exigido "transparencia" tanto a JuntsxCat como a ERC, a los que recuerda que lo importante es materializar la república, por encima de las personas que dirijan las instituciones catalanas para llevarla a cabo.

Considera que deberían intentar poner "las mínimas dificultades posibles para no cederle al Estado la iniciativa de poder forzar la convocatoria de elecciones" para alargar los efectos del 155.

BUSCAR ALTERNATIVAS

Por eso, rechaza otros comicios ante el hecho de que JuntsxCat solo se plantee investir presidente a Puigdemont o convocar elecciones; y Sirvent no descarta que Puigdemont pueda ser investido y dirigir Cataluña desde Bruselas, pero emplaza al independentismo a buscar alternativas si no es posible.

"No quiero descartar opciones, pero lo que nos gustaría es que no se pusiesen más dificultades añadidas sobre la mesa", y también ha opinado sobre si considera una dificultad que Puigdemont esté en Bélgica: ha respondido que podría serlo y que, en ese caso, hay que buscar alternativas.

MESA DEL PARLAMENT

Considera que la falta de acuerdo entre JuntsxCat y ERC podría poner en riesgo una mayoría independentista en la Mesa del Parlament y por eso pide a ambas fuerzas "responsabilidad en ese sentido".

"Es absolutamente ridículo que se estén todavía discutiendo por nombres por cosas de este estilo, cuando de lo que deberíamos estar hablando es de cosas como cómo implementaremos y materializaremos la república", ha lamentado.

Para ella, una mayoría independentista en la Mesa del Parlament "tampoco es garantía" de que se trabaje para desplegar la república, por lo que pide compromiso a la Mesa para materializarla.

La decisión de si la CUP entra o no en la Mesa la tomarán este sábado en un Consell Polític que tienen previsto celebrar en Malgrat de Mar (Barcelona).

LA CUP EN EL GOVERN

Los 'cupaires' rechazan que el Estado instrumentalice la Justicia e impida a los diputados en la cárcel o en Bruselas votar como cargos electos, pero aplican el mismo criterio de no imponer los nombres al proyecto político: "Nosotros no dejaríamos que la acción represiva condicionase la acción política".

Sirvent ha insistido en que la CUP no se opondrá a investir un presidente que se comprometa con la república, pero recuerda que primero se necesita el acuerdo entre JuntsxCat y ERC, que lo expliquen, y a partir de ahí la CUP decidirá su posición.

Esa decisión podría llevar a la CUP a entrar en el Govern siempre y cuando hubiera un compromiso con desarrollar la república, ampliar derechos sociales, y una Asamblea constituyente: esos tres puntos deberían plasmarse en un plan de actuación y la Asamblea Nacional de la CUP decidiría entonces.

ARTUR MAS: LA CUP TENÍA "RAZÓN"

Sobre la decisión de expresidente Artur Mas de dejar la presidencia del PDeCAT, Sirvent ha interpretado: "Al final, el tiempo nos ha acabado dando la razón respecto a la decisión que tomamos en la Asamblea Nacional", cuando forzaron que renunciase a presidir la Generalitat.

"Ya advertimos de que no era nada conveniente que las personas que estuviesen ligadas mínimamente o no con casos de corrupción no pueden liderar ningún tipo de proyecto institucional", ha dicho sobre Mas, cuya renuncia vincula con el fallo sobre el caso Palau del próximo martes y con la falta de acuerdo con el actual proyecto independentista.

Considera que Mas está muy relacionado con las élites económicas y tiene que "reconocer el derecho a la autodeterminación y que, finalmente, este derecho lo que implica es una emancipación social".