La CUP reclama que se les haga una "propuesta" para la formación de Govern

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha evitado hoy posicionarse con claridad sobre las negociaciones para la investidura del presidente de la Generalitat y únicamente ha reclamado que se haga llegar a los anticapitalistas una "propuesta" sobre la formación del gobierno catalán.

Aragonés ha participado en una rueda de prensa en el Parlament junto a representantes de ERC y Catalunya en Comú para denunciar la situación de los mataderos cárnicos en Cataluña y las "falsas cooperativas", para lo que han estado acompañados de trabajadores que han sido despedidos y de representantes sindicales.

Durante la rueda de prensa, el diputado de ERC Jordi Albert había alertado minutos antes de la situación de emergencia social de los trabajadores en los mataderos cárnicos y ha opinado que, "por eso, es tan importante conseguir tener un Govern, porque con un Govern tendremos más capacidad de influencia e incidencia para hacer cumplir nuestra propia legislación".

Preguntado posteriormente sobre si compartía ese llamamiento del diputado republicano sobre la necesidad de formar un Govern para afrontar estas situaciones sociales, Vidal Aragonés ha insistido en que la CUP "inviste hoy" a los dos trabajadores que asistían a la rueda de prensa, Amaldi Embalo y Khushwant Sing. "Es a ellos a quien investimos", ha reiterado.

Sin embargo, a continuación, ha añadido: "En la conformación de Govern, lo que venimos planteando es que, evidentemente, se nos haga una propuesta", ha sugerido el diputado anticapitalista, en un contexto en que Junts per Catalunya y ERC negocian cómo desbloquear la investidura de Carles Puigdemont.

"Pero no queremos hablar de cuestiones de gobierno. Nuestra investidura es la lucha de estas personas", ha matizado Aragonés, que no ha querido posicionarse en ningún caso sobre el nombre de Elsa Artadi, portavoz de JxCat, como posible candidata alternativa a la investidura si no fructifica la de Puigdemont.

"Desde la CUP -ha proseguido-, nuestra propuesta de investidura son ellos (en alusión a los dos trabajadores de las cárnicas). Significa que hacemos una doble apuesta como proyecto político, de liberación nacional y social. Estos compañeros son la máxima expresión de la lucha social".

Aragonés ha dejado claro a los periodistas que "no es voluntad de no contestar, pero venimos con el resto de compañeros de otros grupos a dar apoyo y denunciar la situación de las cárnicas".