Caballero (FEMP): Queremos reformar Constitución y estamos trabajando en ello

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha afirmado hoy que los ayuntamientos quieren una reforma de la Constitución para que se reconozcan las capacidades y competencias de las corporaciones locales "y estamos trabajando en ello con un grupo de expertos".

En el ciclo de debate 'La España necesaria', organizado por El Mundo, el también alcalde de Vigo ha explicado que los ayuntamientos no quieren ser "rehén" del Gobierno de turno y ha acusado al actual Ejecutivo de "miopía histórica" y de no entender lo que sucede "cortocircuitando" la capacidad de acción de los ayuntamientos.

Caballero ha insistido en que los ayuntamientos quieren estar en la Constitución "de otra forma" y ha asegurado que la Carta Magna tiene "lagunas" y una deficiente atención a las corporaciones locales, ya que no reconoce su capacidad de acción.

El presidente de la FEMP ha reiterado al Gobierno de España su petición para que permita a los ayuntamientos utilizar en favor de los ciudadanos "los 7.000 millones que ahorramos el año pasado. O sí o sí".

Caballero ha lamentado que el Gobierno de Rajoy esté "castigando" a los ayuntamientos y esto ha dicho, no se puede consentir.

El regidor de Vigo ha insistido en los "nuevos contenidos" que la reforma de la Constitución debe tener y aquí ha apostado por dar nuevas capacidades político, administrativas y económicas a los ayuntamientos.

"Ya no estamos en las ciudades de 1978 donde había ayuntamientos que no eran capaces ni de asfaltar. Ahora ya no hablamos de eso" ha comentado Caballero que ha repasado los temas actuales citando, por ejemplo, las políticas sociales, las relaciones económicas, las grandes empresas, los movimientos ambientales, la tecnología o la participación ciudadana.

"Estamos en otro lenguaje y en otra dimensión" y, por eso, ha dicho, "queremos estar de forma distinta en la Constitución que hoy despacha a los ayuntamientos en tres artículos".

A juicio del responsable de la FEMP, esas "lagunas" de la Carta Magna derivaron en un "desarrollo excesivo" de las comunidades autónomas que no se vio compensado y vertebrado con las corporaciones locales y eso produjo una "España desequilibrada".

Por todo esto, Caballero ha exigido una reforma de la Constitución en la que se reconozca "con nombres y apellidos" las competencias y la capacidad de actuación de los ayuntamientos de España.

Y que aparezca "singularizado" la capacidad de acción de las corporaciones locales a semejanza de las comunidades autónomas.

Al foro de debate del regidor de Vigo han asistido, entre otros, el portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié; el concejal y exdirigente socialista Antonio Miguel Carmona , la diputada nacional Ángeles Álvarez y la responsable de administraciones territoriales de la Gestora del PSOE, María Jesús Serrano.