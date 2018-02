Caballero lamenta la inmovilización del municipalismo desde los 70 y que las comunidades lo vean como un contrapoder

Caballero ha exigido que la descentralización de competencias a favor de los municipios se mandate expresamente en la Constitución, vía reforma, porque o se hace así "o no se hará nunca". Lo ha hecho este lunes desde CentroCentro, donde ha participado en las II Jornadas de Descentralización y Reequilibrio Territorial, que han colgado el cartel de 'aforo completo'.

El regidor de Vigo ha apuntado que la Xunta concibe el área metropolitana reclamada por la ciudad de Vigo como "un contrapoder" y eso es "un error" ya que se basa únicamente en el criterio político. "El poder político no es un concepto municipal", ha aseverado, después de reclamar más competencias para los ayuntamientos, que son los que ejercen de manera directa los servicios aunque las competencias residan en las autonomías.

No ha querido terminar su primera intervención sin lanzar un mensaje al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Ellos no cumplen y encima nos riñen. Nosotros cumplimos y ellos no, esa es nuestra fuerza moral", ha indicado.