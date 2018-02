Cabello dice que no presionó a la exfiscal venezolana en el caso de Leopoldo López

El dirigente oficialista Diosdado Cabello dijo hoy que "jamás" presionó a la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz para que acusara a Leopoldo López de los asesinatos de dos jóvenes miembros de una organización chavista, en una manifestación en 2014, aunque indicó que esa sí ha sido su posición pública.

"Resulta Luisa Marvelia que tú no lo acusaste nunca por eso (...) tú consideraste que debía ser acusado" por "instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir. Tú nunca quisiste acusarlo de asesinato. No te he presionado jamás", dijo Cabello.

La exfiscal venezolana, destituida por la Asamblea Constituyente y que se encuentra bajo protección del Gobierno de Colombia, dijo el pasado 5 de febrero que fue presionada por Cabello para que dijera que López, condenado a casi 14 años de prisión y actualmente en arresto domiciliario, fue el autor de dos asesinatos en una marcha en 2014.

En su programa "Con el Mazo Dando", Cabello indicó también que su posición pública "siempre" ha sido que López "debería ser juzgado por asesino", pues a su juicio, es responsable de las 43 muertes que se produjeron durante la ola de protestas de 2014.

"Fue él (Leopoldo López) el que dijo: no nos vamos hasta que no se vaya el régimen de Nicolás Maduro (...) pero yo no te he presionado jamás", insistió.

Reiteró también que "en varias ocasiones" ha solicitado "que la Fiscalía reabra el caso y este caballero sea acusado por asesinato".

López fue condenado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, incendio, asociación para delinquir y daños a la propiedad, acciones que habría cometido por haber pronunciado discursos que promovieron esa violencia durante una marcha antigubernamental el 12 de febrero de 2014.