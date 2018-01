Cabello dice que el senador de EE.UU. Rubio tiene una "fijación" en su contra

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo hoy que el senador por Florida Marco Rubio tiene una "fijación" en su contra, después de que el republicano pidiera al presidente de EE.UU., Donald Trump, que sancione a este dirigente chavista.

"Marco Rubio pidió hoy (..) sanciones contra Diosdado Cabello, ese tipo tiene una fijación contra mí, rara, rara. Él me acusa a mi de narcotraficante, de corrupto, de una cantidad de cosas que no tiene ni una prueba, yo lo he retado a él públicamente a ponernos un polígrafo detector de mentiras", dijo Cabello.

Durante su programa "Con el Mazo Dando", transmitido por el canal estatal VTV, el oficialista indicó que el reto consiste en formular cinco preguntas cada uno.

"Y le voy dando la ventaja, voy a decir mis preguntas: Tienes que decir la verdad, porque si no, ese aparato se va a reventar. ¿Ha consumido drogas alguna vez? ¿Tiene usted algún amigo narcotraficante? Acuérdate de (Álvaro) Uribe no puedes mentir", dijo en referencia al expresidente de Colombia.

"¿Ha consumido droga usted en los últimos seis meses? ¿Se ha valido usted de su investidura política para obtener prebendas económicas? Tiene que responder. Me queda una (pregunta) que te la tengo guardada ahí", continuó.

El senador por Florida Marco Rubio pidió este martes al presidente Trump, que sancione Cabello, tal como lo ha hecho la Unión Europea (UE).

Rubio acusó a Cabello de estar implicado en "actividades sancionables" bajo la ley estadounidense como "corrupción, narcotráfico, lavado de activos, y abusos contra los Derechos Humanos".

Además de Cabello, la UE sancionó a otros seis altos funcionarios por la "represión" en Venezuela, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Completaron la lista el jefe del servicio de inteligencia, Gustavo Enrique González; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab, y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio José Benavides.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio comunitario.

Cabello, en nombre del PSUV, solicitó a Maduro "que aplique la reciprocidad inmediata" a los gobiernos de la UE y "sobre todo" a España, a cuyo Ejecutivo calificó de "arrastrado al imperialismo".

El chavista ha reiterado en su programa su rechazo a las sanciones y ha posicionado la etiqueta #Antesancionesmaselecciones en Twitter, en alusión a la convocatoria de las elecciones presidenciales hecha ayer por la Asamblea Constituyente.