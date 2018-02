Calvo sobre "portavoza": El debate es que lo que no se nombra, no existe

La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha rechazado hoy la polémica en torno al término "portavoza" y ha defendido que "el debate es que lo que no se nombra, no existe" y que "cuando se masculinizan los términos no hay polémica, pero cuando se feminizan, se monta".

Calvo, que se ha referido a este asunto en rueda de prensa en Ferraz, ha planteado que las mujeres tienen el "derecho a la revisión del lenguaje sexista" y ha puesto como ejemplo que alguien de otro planeta leyera la Constitución Española "donde dice categóricamente y sin que nadie se rasgue las vestiduras: presidente, jefe del estado, diputado, ministro".

"Pues diría: ¡qué país más curioso! ¡no hay mujeres! ¿cómo se las apañarán?", ha continuado la exministra, para quien "en el pensamiento es muy fácil colocar siempre el masculino y no el femenino", por lo que "ahí hay un tajo muy importante para achicar sexismo del lenguaje e invisibilidad de las mujeres".

Tras incidir en que las mujeres necesitan "nombrar como consideren oportuno" y en que la Real Academia de la Lengua irá "depurando", ha opinado que también las "instituciones que correspondan deberían tener un impulso propio para todas las cuestiones del lenguaje sexista".

Sobre el anteproyecto de ley para aumentar los delitos a los que se puede aplicar la prisión permanente revisable aprobado hoy por el Consejo de Ministros, ha vuelto a criticar al Gobierno por hacer política "aprovechándose de circunstancias desgraciadas" y ha avisado de que "si eso es lo único que se le ocurre a Rajoy dentro de su parálisis legislativa, "mal vamos".

"Nosotros cumplimos la Constitución entera, que mientras no la reformemos prohíbe la cadena perpetua de facto y dice que el sentido de las penas es la reinserción, no la venganza", ha señalado, y ha recordado que los países donde existe la pena de muerte no tienen índices de seguridad mejores.