Camps sobre si Bonig es buena candidata a la Generalitat: "La elegí consellera y fue alcaldesa siendo yo presidente"

El expresidente del Consell Francisco Camps ha expresado este miércoles, preguntado por si la presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, es una buena candidata a la Generalitat, su "cariño especial" hacia la también portavoz de los populares en las Corts. En este sentido, ha destacado que fue él quien como responsable autonómico la eligió consellera.

Asimismo, Camps ha resaltado que Bonig fue alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón) siendo él presidente del Gobierno valenciano y del PPCV. No obstante, ha señalado que no le corresponde a él "ni interpretar ni opinar públicamente" de sus "compañeros" de partido. Ha dicho de ellos, a quienes ha expresado su "respaldo" y "cariño", que "tienen una tarea muy importante" y se ha mostrado "convencido de que lo harán fenomenal" como "lo están haciendo".

El expresidente de la Generalitat se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras pronunciar una conferencia en los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia (UCV), preguntado por si considera que Isabel Bonig sería una buena candidata del PPCV a la presidencia del Ejecutivo valenciano.

"Fue consellera de Infraestructuras conmigo. Yo la elegí consellera y fue alcaldesa de la Vall d'Uixò (Castellón) siendo yo presidente del partido. Le tengo un cariño muy especial a Isabel Bonig y a todos mis compañeros de partido, que han estado haciendo una labor extraordinaria", ha respondido Camps.

A pesar de ello, ha señalado a continuación que como ya dijo "en el momento en el que me fui", tras dejar la Generalitat y la presidencia del PPCV, que "ya no me corresponde ni interpretar públicamente ni opinar públicamente de mis compañeros, que tienen una tarea muy importante. "Estoy convencido de que lo harán fenomenal y de que lo están haciendo fenomenal. Tienen todo el respaldo y el cariño por mi parte", ha agregado.

Por otro lado, preguntado por su futuro y por si cabe la posibilidad de que se vuelva a presentar como candidato en unas elecciones, Francisco Camps se ha referido a su condición actual de "profesor asociado" en la UCV y a su responsabilidad como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y a la decisión tomada cuando dejó la política. "Yo cuando me fui me fui. Ya lo dije en aquel momento", ha afirmado.

Asimismo, ha estimado "bonito dar clases" y ha valorado la posibilidad de trabajar en el CJC. "Es tan bonito dar clases, de verdad. Estoy viviendo un momento muy especial en el CJC y también muy bonito en la Universidad Católica como profesor asociado, dando clases de algo que me gusta mucho y que tiene que ver con el Derecho Constitucional y con la ciudadanía", ha expuesto.

Camps ha agregado que "por lo tanto, de momento" intenta "ser, dentro de lo que cabe, un profesor que cuente cosas que sabe y cosas que también ha vivido". A continuación, preguntado por si alguna vez le ha dicho su partido, el PP, que no va a poder presentarse como candidato, ha contestado que "no" y que "jamás" se ha dado ese caso.

"No que va, que va, en absoluto. Yo me presenté y me fui por lo que me fui. No, jamás, jamás", ha manifestado, a lo que ha agregado: "yo cuando me fui me fui y ya lo dije en aquel momento". Asimismo, ha recordado que tras dejar la Presidencia de la Generalitat siguió ejerciendo como "diputado autonómico" en las Corts Valencianes "hasta que terminó esa legislatura".

"COSAS ÚNICAS"

Camps ha comentado que "dentro de la política" ha vivido "cosas realmente únicas" por las que estaré "agradecido toda la vida" a su partido, al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy y al expresidente del Ejecutivo central y de los 'populares, José María Aznar, "que apostaron por mí en aquel momento".

Del mismo modo, ha expresado su agradecimiento a sus compañeros de partido, que según ha dicho, le "permitieron ser nada más y nada menos presidente de la Generalitat valenciana", algo que llevará "siempre" en su "corazón" y en su "ánimo" y "estímulo".

El expresidente del Ejecutivo autonómico ha apuntado que fuera de la política la vida tiene también "cosas excepcionales" como el "momento" que está viviendo ahora como profesor y miembro del CJC. En esta línea, ha valorado "poder estar en contacto con los estudiantes, contarles ideas, estructuras y proyectos en aquellos aspectos del Derecho" que más conocer y que "tienen que ver con el Derecho constitucional".

"Para mi es muy agradable. Ser profesor es un reto bonito, agradable, interesante y hoy por hoy no lo cambio por nada", ha subrayado, a la vez que ha resaltado también su participación en el Consell Jurídic Consultiu y la ha calificado de "interesante". "Me gusta mucho el trabajo que hago con mis compañeros en el consejo. Lo disfruto muchísimo. Los expedientes, la lectura atenta de las leyes, las decisiones que pueda tomar la administración y la relación del ciudadano con la administración es muy interesante", ha aseverado.

MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Antes de comenzar su conferencia, titulada 'El sistema electoral del siglo XXI', Francisco Camps ha pedido a los asistentes que guardaran junto a él un minuto de silencio en memoria del concejal de Ermua por el PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años. Preguntado tras su intervención por este gesto, ha indicado que "correspondía" hacerlo "académicamente" teniendo en cuenta que el curso de verano en el que ha intervenido se ha desarrollado bajo el nombre 'España'.

"Se trata de alumnos que han estado en un curso que se llama 'España' y dada la circunstancia de la efeméride trágica que hemos vivido hoy --en alusión al aniversario de la muerte de Blanco-- no tenía ningún sentido hablar de España y que los alumnos del curso no guardasen junto a mi un minuto de silencio en recuerdo no solo de Miguel Ángel Blanco sino también de todas las víctimas del terrorismo de ETA, del yihadista y de cualquier otra forma de terror que se ha vivido durante estos años" en este país, ha declarado.

Durante su conferencia, en la que ha dado a conocer el contenido de sus tesis doctoral, ha defendido para España, como recoge en este documento, un sistema electoral mayoritario que dividiría el país en 350 circunscripciones electorales, coincidiendo con el número de escaños en el Congreso. Ha dicho que esto permitiría que los ciudadanos pudieran votar directamente a la persona que les gustaría que fuese elegido diputado nacional, además de acercar al diputado al elector y a sus problemas.