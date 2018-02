Campuzano avisa de que los electores independentistas no quieren "peleas en público" entre ERC y PDeCAT

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este miércoles que los electores soberanistas no desean que haya "peleas en público" entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) y se ha mostrado convencido de que la "responsabilidad" de estas dos formaciones "permitirá que la cosas funcionen de manera adecuada", haya un gobierno pronto y no se tengan que repetir las elecciones.