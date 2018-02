Carlos Menem niega que use sus fueros como senador para eludir la prisión

Carlos Menem, presidente de Argentina entre 1989 y 1999, negó que use sus fueros como senador, cargo que ocupa desde 2005, para evitar ser enviado a prisión por las causas judiciales que le afectan.

"Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera, pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esas investigaciones", señaló el exmandatario en una entrevista con el canal CNN en español.

Sobre Menem pesan en la actualidad dos condenas que no están firmes: una a 4 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el pago de sobresueldos durante su gestión al frente del Ejecutivo; y otra a siete años de cárcel por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, por la que ya estuvo en prisión preventiva domiciliaria en 2001.

"Creo que en todos los gobiernos salvo el mío hubo corrupción. No hubo corrupción. Nada", subrayó el senador en la entrevista.

En las elecciones del pasado octubre, y en medio de la polémica, Menem pudo finalmente renovar su banca en la Cámara Alta, pese a que su candidatura había sido impugnada por estar condenado.

"No tengo ninguna condena, por empezar. Hay causas abiertas, algunas ya se están cerrando, otras falta un tiempo todavía prudencial para que se acaben todos los juicios que se han instaurado en mi contra. No sé por qué, pero bueno, hay que averiguar", agregó.

La Justicia investiga además la presunta responsabilidad del exjefe de Estado en una explosión registrada en 1995 en una fábrica militar en la céntrica provincia de Córdoba, en el que murieron siete personas, presuntamente como parte de una maniobra para encubrir la falta de pertrechos militares que habían sido enviados ilegalmente a Ecuador y Croacia.

Otro de los expedientes que le afectan, que ya está en la etapa de juicio oral, es en el que, junto a otras 12 personas, se le acusa de irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado a la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.

La Fiscalía le imputa un "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento" del atentado de la AMIA, y pide que se le condene a 4 años de prisión e inhabilitación por 8 años para cargos públicos.

Consultado por cómo se encuentra, casi a las puertas de ser nonagenario, el exmandatario dijo estar "muy bien".

"La verdad es que me siento bien. Estoy con fuerzas, con un estado de ánimo excelente y sigo trabajando en lo que más me apasiona, que es el mundo de la política", argumentó.

"Ya fui presidente de la nación, fui gobernador... no me quedaba otra que ser senador. No puedo vivir sin la política", remarcó.

Es así que se mostró convencido de que, aunque no sabe "cuántos años más" vivirá, hasta la tumba va "a seguir siendo peronista".