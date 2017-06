Carlos Sánchez Mato tras ser reprobado: no van a conseguir callarnos

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha defendido hoy tras ser reprobado junto a Celia Mayer por el Pleno, que también ha pedido su cese con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, que "no van a conseguir" callarles.

"No nos van a parar, no van a conseguir callarnos, no van a conseguir evitar que sigamos por el camino que lo estamos haciendo", ha exclamado el concejal de Ahora Madrid ante casi un centenar de simpatizantes que han mostrado su apoyo a ambos ediles a las puertas del Consistorio madrileño.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, tendrán que declarar en septiembre como "querellados" -investigados- por contratar dos informes a dedo por valor de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos con el Open de Tenis suscritos por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

Entre gritos de "sí nos representan" el delegado de Economía y Hacienda ha asegurado que están persiguiendo la corrupción "sin atajos" y que no han vulnerado "nada, ninguna normativa de las que regulan las empresas públicas".

"Aún así tiemblan, tienen miedo", ha continuado Sánchez Mato, quien ha cargado contra PSOE y Ciudadanos que en su opinión "lo único que se preocupan es para tapar las vergüenzas del Partido Popular, un partido corroído por la corrupción".

Con abstenciones y votos a favor "hay gente que todavía lo quiere sostener -al PP- por algo será", ha añadido.

"Nosotras somos gente honrada", ha afirmado el edil junto a Celia Mayer, que no ha tomado la palabra, "lo tiene claro la gente que estáis aquí y el resto de la ciudad (...) a seguir pelando, que esto se gana no ahí dentro, sino en la calle", ha zanjado el concejal mientras sus seguidores han coreado lemas como "queremos saber las tramas del PP" o "el pueblo unido jamás será vencido".

El Pleno ha aprobado hoy con los votos a favor de toda la oposición, incluido el PSOE, socio de investidura de la alcaldesa, a reprobación y la petición de cese de los ediles Sánchez Mato y Celia Mayer y ha aprobado crear una comisión de investigación sobre las actuaciones que les llevarán a declarar en septiembre.