Carmena dice que la Comunidad apoyó la censura en ARCO y aplaude la rectificación

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha recordado hoy que la Comunidad apoyó "incomprensiblemente" la decisión de IFEMA de retirar la obra de Santiago Sierra en ARCO, aunque ha aplaudido la posterior rectificación a raíz de las protestas del Ayuntamiento de Madrid.

"Creo que no hubiera sido posible esa rectificación si todos nosotros no hubiéramos sido capaces todo de decir que en Madrid no puede haber censura al arte", ha dicho la alcaldesa de Madrid en el Pleno municipal, durante una comparecencia a petición del PP para repasar su actividad en el último mes.

El PP ha cuestionado que la alcaldesa no fuese a la inauguración de la feria con los Reyes, una actitud que el portavoz popular José Luis Martínez-Almeida ha comparado con el "plantón" a Felipe VI de la regidora barcelonesa, Ada Colau.

Tras asegurar que su ausencia "en absoluto" fue una descortesía hacia la Casa Real, que estuvo "absolutamente informada", Carmena ha reivindicado su protesta y ha dicho que la hizo "en defensa de Madrid".

"Sé que todos los grupos apoyaron evitar una censura que hubiera dejado en Madrid la imagen de una ciudad en la que no existe libertad de creación", ha recordado la alcaldesa, cuya decisión -ha dicho- tuvo el "efecto" de revertir una decisión que había apoyado el gobierno regional.

"Siempre el que se equivoca y rectifica tiene que tener nuestro apoyo", ha dicho en referencia a la posterior rectificación.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, visitó el domingo ARCO, donde se interesó por los artistas emergentes y evitó el estand que retiró "Presos políticos en la España del siglo XXI" a petición de IFEMA.