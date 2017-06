Carmena niega que sus ediles estén imputados y que prevaricar sea corrupción

La alcaldesa Madrid, Manuela Carmena, ha respaldado hoy a sus ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que declararán ante un juzgado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y delito societario y ha asegurado que "no hay imputación ninguna" sino que solo declararán como "querellados".

Además, ha defendido que la prevaricación no forma parte de los delitos de corrupción, sino que "es solo dictar una resolución que no es conforme a derecho".

Carmena ha negado que sus ediles deban dimitir y no ha valorado el contenido del código ético de Ahora Madrid, "¿por qué van a tener que dimitir si no hay nada contra ellos? no hay nada contra ellos así de simple", ha exclamado en un salón del teatro Español convertido improvisadamente en sala de prensa.

En su opinión "un político que es formalmente acusado de un delito de corrupción debe poner su cargo a disposición de los demás", aunque ha asegurado que en este caso "no tiene lógica" hablar de dimisiones.

A los múltiples medios congregados la alcaldesa les ha pedido que "lean la providencia" que llama a declarar a sus concejales por encargar dos informes sin concurrencia para denunciar el convenio del Open de Tenis suscrito por Alberto Ruiz-Gallardón.

"Cuando los magistrados escriben una providencia dicen lo que dicen aunque se quiera ver lo que no hay, no hay imputación ninguna, punto", ha asegurado Carmena, que ve como parte del protocolo que ambos concejales y la ex consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, sean llamados a declarar porque el juez ya tiene la versión de los querellantes, el PP, y necesita la de los querellados.

La regidora ha negado asimismo que los dos informes encargados sin concurso por valor de 50.000 euros sean "a dedo" ya que se han hecho en el marco de la empresa pública Madrid Destino, que es una sociedad anónima para poder "agilizar" las contrataciones y hacerlas "de una manera diferente a las que se obligan en la administración".

Para Carmena, que ha apoyado públicamente a Sánchez Mayo y Mayer tras volver de un viaje a Canadá, sus concejales son "imprescindibles" "desde el primero hasta el último", por lo que ha defendido que, pese a que denunciasen el Open sin su conocimiento, "nunca ha dejado de confiar en ellos".

Preguntada por las divisiones en el seno de Ahora Madrid, la regidora ha defendido que son un "equipo humano", "aglutinado" y también "democrático", donde ella traslada a sus ediles lo que no le gusta y los concejales hacen lo mismo en dirección a la alcaldesa.

Que Carmena hubiese deseado conocer la querella "no tiene nada que ver con el contenido" de la denuncia del convenio del Open, ha asegurado.

La alcaldesa no ve contradicción en renovar el convenio del Open, pues, sin perjuicio de que hubiese cosas cuya legalidad preocupe al Ejecutivo municipal, "todo el equipo de Gobierno" estaba "conforme" con que en Madrid hubiese un torneo de tenis; "como consecuencia decidimos mejorar convenio y contrato", ha defendido.

Respecto a los ceses en el seno de Madrid Destino, Manuela Carmena ha desvinculado el cese de la consejera delegada Ana Varela de la denuncia del Open y ha asegurado que vio cosas que debían ser mejoradas, lo que le hizo decidir "que había que cambiar el rumbo" en la empresa pública.

Con Varela tenía "una discrepancia muy seria" sobre la manera en la que esta, que ha recurrido su despido como improcedente, dirigía la empresa pública y que también generó críticas en la oposición, según ha recordado la regidora; "llevó una gestión equivocada", ha asegurado.

"Mi equipo es mío, lo dirijo, estoy orgullosa de todos ellos, agradezco los consejos pero me parece que no son oportunos en este momento" ha dicho Carmena sobre la petición de la portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié de que reflexione sobre si quiere "seguir acompañada" por Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.