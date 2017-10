Carmena dice no ser nadie para mediar en Cataluña y ensalza lazos existentes

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que ella no es "nadie" para hacer la labor de mediación en Cataluña y ha añadido que en el momento "dramático" que vive España como regidora reivindica la capital española como "ciudad abierta que no quiere romper ningún tipo de lazos con Cataluña y menos con Barcelona".

Ambas urbes juntas "son las grandes ciudades" que "conforman España", a juicio de la alcaldesa madrileña, que no ha hablado con la regidora de Barcelona, Ada Colau, respecto a la mediación.

Sobre la iniciativa que pide acudir mañana a los ayuntamientos con ropa blanca para pedir que las partes del conflicto hablen, Carmena ha destacado la importancia de una "iniciativa espontánea".

"Es muy importante que la sociedad civil aconseje y alerte a la clase política, que esté presente, que la clase política no pueda mirar por encima de la sociedad civil", ha subrayado.

Además, la regidora madrileña no ha querido adelantar cómo debe ser el referéndum de independencia en Cataluña por el que ha abogado en una entrevista en Marie Claire aún no publicada y ha remitido a esta publicación para saber su opinión completa sobre Cataluña.

"Es una entrevista muy larga de Marie Claire, yo que lo que os aconsejo es que la leáis cuando se publique, ha habido una filtración o algo, pero hay que leerla en su conjunto", ha dicho Carmena sobre esta revista que no se publicará hasta el próximo 19 de octubre.

"Uy, pues que mal haces es una revista muy importante", ha dicho en respuesta a un periodista que pedía un adelanto para quienes no lean este formato.

"Es una revista muy importante, ayer fue el día de los kioscos y los kiosqueros nos insistieron mucho en lo importante que es también que se lean también revistas. Somos las mujeres las que estamos manteniendo el negocio de las revistas que además las femeninas son muy buenas y muy interesantes", ha añadido.

La alcaldesa ha preferido no opinar sobre el cambio de sede social de bancos como Sabadell, que se traslada a Alicante-.

"No voy a opinar sobre datos que no me corresponden a mí. Soy la alcaldesa de Madrid, nada más", ha subrayado en declaraciones a la prensa tras la clausura del foro de emprendedores South Summit.

En un acto previo, la portavoz municipal Rita Maestre, ha deseado hoy que Madrid no sea tanto un lugar de "mediación" respecto al desafío independentista de Cataluña, sino que sea un "lugar de encuentro".

Además, preguntada sobre si la alcaldesa Manuela Carmena mediará en la crisis abierta por la independencia en Cataluña, Maestre ha explicado que la regidora madrileña siempre ha estado "muy preocupada y pendiente" por el mundo de la mediación.

Durante la actual crisis, Madrid ha intentado hacer ver que tanto la capital española como Barcelona "siguen trabajando juntas, pueden y deben" hacerlo, ha añadido Maestre.