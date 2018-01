Carod-Rovira esperaba "más visión política" de la dirección independentista

El exlíder de ERC Josep Lluís Carod-Rovira ha señalado hoy que la dirección del independentismo tiene un "grave problema" de "administración del tiempo" y ha reconocido que esperaba "más visión política y no esperar al último momento para tomar decisiones que no ayudan al movimiento".

En una entrevista en Onda Vasca, Carod-Rovira ha señalado que ve con una "mezcla de estupefacción, incomprensión y desconcierto, sobre todo por la parte independentista" porque "hay cosas que no se están haciendo bien".

Ha considerado que la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar la sesión de investidura "evitó" una causa penal contra él y la Mesa de la Cámara catalana o "ponérselo más difícil a los que están encarcelados".

"No se puede pasar por alto que hay gente en la cárcel, que tiene que pagar multas o en el exilio" pero "sabiendo esto", Carod-Rovira ha reconocido que "esperaba más visión política, de más largo alcance y no esperar al último momento para tomar ciertas decisiones que no ayudan al avance del movimiento".

"En todo caso", ha añadido el exvicepresidente de la Generalitat, "por errores que cometa" la parte independentista, "siempre será el Gobierno de España el que haga una barbaridad, con lo cual la sociedad catalana volverá a hacer piña y volverá a avanzar".

Ha indicado que la decisión de hacerse a un lado corresponde al "propio Carles Puigdemont", pero "no parece" que Junts per Catalunya "esté de acuerdo", lo que "llevaría a nuevas elecciones".

A este respecto ha indicado que "las afirmaciones de matonismo napolitano por parte" del portavoz de Comunicación del PP, Pablo Casado, "recordando al presidente del Parlament" que tiene un par de hijos "no hace más que encender el fuego" por lo que considera que unos nuevos comicios no perjudican al independentismo.