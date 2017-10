Casado dice que citó a Companys por acabar encarcelado y que es Podemos quien pide el asesinato de sus adversarios

De esta forma Casado ha salido al paso de las críticas que Iglesias y los suyos han vertido contra las palabras que ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Dirección del PP, donde ha advertido a los independentistas catalanes que si Puigdemont declara este martes la independencia de Cataluña, terminará como Companys.

"La historia no hay que repetirla y esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declare acaba como el que lo declaró hace 83 años", ha enfatizado, refiriéndose al encarcelamiento de Companys ordenado por el Gobierno de la II República, y no a su ejecución por parte del régimen franquista, que ocurrió años después.

LES RESTRIEGA TUITS DE 2012 Y 2013

Frente a la censura de los de Podemos, Casado ha contestado a Pablo Iglesias que mencionó a Companys para recordar que fue encarcelado "por tu admirada II República". "Los que pedís asesinar al Rey y vuestros adversarios sois vosotros", ha añadido.

Y, como muestra, el dirigente 'popular' ha publicado en su cuenta personal de Twitter un recopilatorio de tuits antiguos --de 2012 y 2013-- que distintos dirigentes de Podemos publicaron en su día en sus respectivos perfiles de la misma red social.

Así, Casado recoge comentarios, entre otros, de la ahora diputada Tania Sánchez apuntando que "una familia real de gatillo fácil y huesos débiles sólo tiene una salida #guillotina"; otro de Íñigo Errejón asegurando no tener problema con el uso de la violencia tras recordar que el nazismo fue derrotado por 20 millones de soviéticos que dieron su vida; y un tercero de la actual portavoz parlamentaria, Irene Montero, apuntando que "Felipe no serás Rey" y que "nuestros recortes serán con guillotina".