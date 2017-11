Pablo Casado (PP): "Puigdemont, Junqueras y Forcadell son parte del pasado"

"Puigdemont, Junqueras y Forcadell --la expresidenta de la Mesa del Parlament-- son parte del pasado y ahora hay que dejar actuar a la justicia", ha señalado en declaraciones a 'La Otra' de Telemadrid recogidas por Europa Press.

El dirigente popular ha admitido que la entrada en prisión de los exmiembros del Govern catalán "no son imágenes" que le "reconforten" sino "todo lo contrario", aunque ha asegurado que es algo que no sorprende porque se les había avisado de cuál iba a ser el resultado final si continuaban con la independencia unilateral. "No hay que ser experto en derecho penal para ver que se ajusta a lo que estaba pasando", ha indicado para defender que esta medida de prisión provisional "se ajusta a derecho".

Asimismo, ha respondido al mensaje del expresidente catalán Carles Puigdemont, que ha afirmado que el encarcelamiento de parte del exgovern "es un golpe contra las elecciones del próximo día 21 de diciembre" y ha exigido su liberación. "El diálogo no se puede enfrentar a la legalidad", ha defendido Casado, quien ha recordado que deben saber que viven en un país "en el que las cosas no salen gratis" y "la impunidad no existe".

En esta línea, aunque no ha querido profundizar al no formar él parte del Gobierno, ha subrayado que no ve al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, favorable a un indulto para los miembros del Govern si finalmente son declarados culpables de alguno de los delitos imputados. "Creo que Mariano no está en eso", ha dicho.

"Hablar de presos políticos" como en su opinión han hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o algunos ediles de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital es una "aberración" y algo "intolerable". En este sentido, ha censurado el viaje de Puigdemont a Bélgica --"iba a decir prófugo", ha llegado a decir sobre el expresident-- como algo que "conmueve por lo vergonzante que es".

"Siento mucha vergüenza ajena de que haya acabado así una persona que ha sido presidente de una de las regiones con más autogobierno" de España, ha incidido para recriminar que, mientras una parte de los consellers han acudido a la Audiencia Nacional a declarar el expresidente Puigdemont esté "huido".