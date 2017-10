El juez José Castro dedica un premio a los que le "atacaron de forma visceral" en el Caso Nóos

El juez José Castro, en su discurso de agradecimiento en la entrega de la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba, ha dedicado el galardón a las "instituciones del Estado" y a las personas que le lanzaron un "ataque visceral" por su instrucción del caso Noós, especialmente por la imputación de la infanta Cristina. La hermana del rey fue imputada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín. El tribunal le absolvió y le devolvió 300.000 euros –en su momento, Castro mostró su disconformidad con la sentencia del caso–.

En este sentido, Castro comenta que quienes intentaron presionarle lo hicieron "usando en unas ocasiones recursos legales, pero estrenados para la ocasión, y en otros casos resortes quizás no tan legales". De tal manera, buscaban "arremeter contra un acto de absoluta normalidad procesal", pues cuando "un juez de instrucción advierte indicios de criminalidad contra una persona, sea quien sea, lo correcto es convocarla para que facilite las explicaciones correspondientes".

"Naturalmente, yo no puedo por menos que agradecer a esta desaforada belicosidad el estar hoy aquí (recibiendo la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba). Por lo tanto, de alguna manera, sin desprenderme del premio, se lo dedico a estas instituciones del Estado", dijo el juez ante un público que le respondió con un sonoro aplauso. "Me he limitado a cumplir con mi obligación", comentó.

Defiende su actuación en el caso Noós

Castro también defendió su actuación al frente del Caso Noós: "En este caso, como las explicaciones (de la infanta) no convencieron, creo que a nadie, el resultado fue que tuve que posibilitar que acusaciones publicas, particulares y populares ejercieran su papel, que era el de acusar. Solo se aceptó el ofrecimiento una acusación popular (Manos Limpias), y ello posibilitó que abriera el juicio oral contra esta persona (la infanta) y otras más".

Castro también recuerda que estas presiones pretendieron "que a una persona determinada (la infanta) se le aplicara los beneficios que se habían acuñado por una doctrina que ya se había aplicado a un conocido banquero de este país". La Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal solicitaron la aplicación de la doctrina Botín a la hermana del rey, pero el tribunal del caso Nóos falló que la infanta siguiera en el banquillo de los acusados.

Añade que "la novedad" por la cual ha recibido la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba es la recepción de "viscerales ataques de personas y altas instituciones", pero que el mérito es "haber sobrevivido a tanto desbarajuste sin perder la compostura". Castro, jubilado y cercano a los 72 años de edad, acabó incluso enfrentado con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, con el cual mantenía una relación amistad.

"Y créanme que a veces me ha costado trabajo (sobrevivir)", matiza el juez. "Pero ustedes ya conocen el final de la historia: saben que el asesino no fue el mayordomo, tampoco el ama de llaves, y parece ser que iba por el tema del juez de instrucción", bromeó Castro. "A pesar de ello, han tenido el valor, la gallardía y el coraje de concederme este premio al que espero honrar el resto de mi vida", concluyó.