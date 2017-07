CatComú debate el papel de sus ayuntamientos el 1-O aunque es "responsabilidad del Govern"

Según han explicado fuentes de los 'comuns' a Europa Press, en la mayoría de debates entienden que el 1-O no es un referéndum, sino una movilización en forma de proceso participativo, y consideran que los ayuntamientos no tendrán la obligación de participar en el referéndum, pero tampoco de impedir el voto.

"Si un ayuntamiento quiere poner un bando y llamar al voto, que lo haga. No es obligatorio porque no es un referéndum, pero si lo quieren hacer, que lo hagan", han afirmado las mismas fuentes, que han aclarado que lo que seguro que no harán es ponerse a las puertas de los consistorios a decirle a la gente que no voten.

Creen que el 1-O será otra reivindicación por el derecho a decidir, pero "posiblemente no será la más destacada de los últimos años", han afirmado, y han puesto como ejemplo de trascendencia la manifestación del 11 de septiembre de 2012.

Los 'comuns' están celebrando una serie de debates en las ocho vegueries catalanas para expresar su opinión respecto al posicionamiento del partido sobre el 1-O que fijaran en una reunión de la Coordinadora Nacional del partido el 8 de julio en Terrassa.