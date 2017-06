Los comuns (CatComú) estrenan logotipo con la forma de BComú y el color de EnComúPodem

La secretaria de comunicación, Elisenda Alamany, ha explicado en rueda de prensa que esta imagen "recoge el legado de dos confluencias ganadoras", en referencia a la que gobierna el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau a la cabeza, y a la confluencia capitaneada por Xavier Domènech que ganó dos veces las elecciones generales en Catalunya.

El logotipo tiene una línea menos que el de BComú, y la línea del centro forma una 'c', algo que no tiene el logo de los 'comuns' de Barcelona, ya que la línea del centro tiene forma de 'c' invertida.

El degradado del rojo al morado es una fórmula que los 'comuns' ya utilizaron con EnComúPodem y que incluye el color morado de Podemos, la formación cuya cúpula en Cataluña, liderada por Albano-Dante Fachin, rechazó entrar en el proyecto, aunque sí lo hicieron miembros de la dirección estatal del partido, en una lista capitaneada por Jèssica Albiach y en la lista del propio Domènech.

"Con el nuevo logo queremos transmitir progreso, nueva política y soberanía", ha dicho Alamany, que ha destacado que las palabras En Comú están en negrita porque quieren resaltar que recogen lo mejor de cada una de las formaciones y tradiciones de las que son herederas.

También han decidido sus nuevas siglas (CatComú) a través de una votación en la que han participado las 3.500 personas que se inscribieron en el proyecto, construyeron el ideario y definieron el nombre.

El nuevo logotipo acaba con la diferenciación entre los diversos colores de los partidos que formaban las confluencias --el verde de ICV y el rojo de EUiA-- porque la pretensión del proyecto político CatComú es superar el modelo de confluencia electoral, para generar un sujeto político estable "en que el todo supere las partes".