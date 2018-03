CatECP afirma que el Parlament no es fragmentable: "No se pueden crear otras instituciones"

El presidente de CatECP en el Parlament, Xavier Domènech, ha advertido a JxCat y ERC de que el Parlament de Cataluña es la representación de la voluntad del pueblo de Cataluña y por tanto no es fragmentable ni alienable: "No se pueden crear otras instituciones".

"Cuando se hace esto representando sólo al 47%, no se está renunciado solo a representar al Parlament, sino a representar al pueblo de Cataluña. Se renuncia a Cataluña", ha dicho en el pleno de desbloqueo institucional, en referencia al acuerdo de investidura de JxCat y ERC que propone un Parlament y un Govern paralelo en Bélgica presidido por Carles Puigdemont (JxCat).

Sobre esos acuerdos, ha criticado que se estén repartiendo despachos sin realizar debates de país generando incertidumbre en la ciudadanía a la que no se le ha dicho el plan de gobierno para la legislatura y sólo se ha hablado de nombre como el de Jordi Sànchez para presidir la Generalitat, algo que podría llevar a "mayores bloqueos".

"Si se decía que había que preservar a Puigdemont en el extranjero para no tener un presidente en la prisión, ¿cómo explican ahora que quieran un presidente que está en la prisión?", ha planteado, y ha exigido a la mayoría parlamentaria que piense en el futuro en vez de en el pasado.

Ha exigido que asuman ante la ciudadanía que "no hay restitución posible" del Govern anterior, porque Forcadell ya no es presidenta, porque hay gente en la cárcel y otros en libertad vigilada; que asuman que erraron al resumir la voluntad ciudadana expresada en las jornadas de octubre en una declaración de independencia que no tuvo consecuencias, y que piensen en recuperar ya el autogobierno.