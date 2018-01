CatECP rechaza la investidura telemática: "Cataluña se gobierna desde Cataluña"

La diputada electa de CatECP en el Parlament Elisenda Alamany ha rechazado este jueves apoyar una reforma del reglamento para investir de forma telemática al líder de JuntsxCat Carles Puigdemont: "Cataluña se gobierna desde Cataluña".

En su primera rueda de prensa en el Parlament, la número dos de Xavier Domènech ha recordado que, por el momento, no hay una propuesta en firme en este sentido, pero ha advertido de que es "inimaginable" que un presidente pueda gobernar Cataluña desde Bélgica.

"La prioridad es recuperar el autogobierno y esto no se puede hacer desde Bruselas", ha razonado Alamany, que recuerda que, además, su formación ya ha dejado claro que no apoyará la investidura de Puigdemont ni la candidata de Cs, Inés Arrimadas.

Han explicado que, a diferencia de Cs y del PSC, los 'comuns' no pedirán un informe a los letrados del Parlament para que valoren si se puede llevar a cabo una investidura telemática que permitiría a Puigdemont alcanzar la Presidencia sin regresar a España, donde pesa sobre él una orden de detención.

Ha aclarado que estarán pendientes del informe que emitan los letrados del Parlament, pero que todo apunta a que "no habrá sorpresas" y que pedirán copia del solicitado por los otros grupos.

Por eso, ha advertido de que una "interpretación excesivamente creativa" del reglamento, provocaría una respuesta del Tribunal Constitucional, que impediría esa votación telemática y alargaría la intervención del autogobierno de Cataluña al menos dos meses.

Alamany ha criticado los posicionamientos que están teniendo tanto JuntsxCat como ERC, porque considera que se enzarzan en negociar tecnicismos del reglamento, nombres y reparto de asientos, en lugar de plantear un proyecto para recuperar el autogobierno de Catalunya.

"Los debates que escuchamos no están en la línea de cómo avanzar el país, sino en nombres y en interpretación de artículos del reglamento", ha lamentado.

Un proyecto que los 'comuns' creen que debería asentarse sobre tres ejes: "Un blindaje de la inversión social, la recuperación económica y la relación bilateral de tú a tú con el Estado español".

Preguntada por cómo se puede alcanzar esa relación con el Gobierno central, ha recordado que quien ha conseguido una mayoría que permite gobernar son las fuerzas independentistas y que, guste más o menos, ha sido por elección de los catalanes, por lo que deben ser JunsxCat y ERC los que expliquen qué proyecto tienen.

Por eso, considera que tienen la responsabilidad de alcanzar un acuerdo para que el Govern de la Generalitat sea catalán "y no el que decide el Mariano Rajoy con el 155".

CS "NO SUMA"

Sobre el portazo que los 'comuns' dieron a apoyar al candidato de Cs a la Presidencia del Parlament, José María Espejo-Saavedra, ha recordado su proyecto "no sumaba ayer, no sumaba antes de ayer y no suma hoy".

Ha criticado que su manera de hacer política es la que imposibilita la capacidad para alcanzar grandes acuerdos en Cataluña y ha subrayado que, aunque la candidatura de Espejo-Saavedra pudiera sumar con sus votos, no le respaldarían porque Cs ha dado apoyo a partidos "profundamente corruptos como el PP de Madrid o el PSOE de los ERE de Andalucía".