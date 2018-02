Catalá cree que Cifuentes no debe comparecer en la Asamblea porque las acusaciones de Granados no tienen fundamento

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no tendría que comparecer en la Asamblea de Madrid para responder por las acusaciones formuladas ayer por el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados de que ésta era conocedora de una presunta financiación B en la formación regional ya que carecen de fundamento y no están probadas.

A su llegada a la sede de la CEOE para participar en la cuarta edición de las 'Jornadas de Ciberseguridad en la Empresa', el ministro ha insistido en que, "aunque parezca mentira", hay que recordar permanentemente que en un Estado de Derecho existe la presunción de inocencia y ha lamentado que las acusaciones formuladas ayer por el exconsejero regional parezcan gozar de toda veracidad e impulsen a que personas inocentes señaladas tengan que demostrar su inocencia.

Por ello, ha descartado que la actual mandataria madrileña deba comparecer en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, como ayer solicitaron los grupos parlamentarios Socialista y de Podemos tras la declaración prestada en sede judicial por el presunto cabecilla de la trama Púnica que apuntó que Cifuentes formaba parte del núcleo del también expresidente madrileño Ignacio González que organizó las campañas electorales "paralelas" de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011.

INJURIAS PERMANENTES

"Para responder a las acusaciones no acreditadas de una persona que está en un proceso penal a mi me parece que no es el formato adecuado; si hay algo que aclarar en vía judicial habrá su ocasión y en política tiene otro escenario", ha expresado el ministro que ha hecho hincapié en que no se puede estar permanentemente "insinuando, injuriando y trasladando la carga de la prueba" a personas no implicadas en un procedimiento judicial.

Además ha emplazado a Francisco Granados a acreditar las acusaciones vertidas este lunes contra Cristina Cifuentes, de quien ha dicho que, si finalmente debe comparecer en la Asamblea de Madrid por esta cuestión, lo hará como cada semana para tratar los distintos temas a debatir en la cámara regional.

"Los que ocupamos responsabilidades políticas tenemos que hacer permanentemente un ejercicio de transparencia, de responsabilidad por las funciones que desempeñamos y si políticamente se le exige una comparecencia, comparecerá", ha sentenciado.