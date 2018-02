Catalá recuerda a Cs que Macron, "al que tanto admira Rivera", no se plantea derogar la prisión permanente revisable

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afeado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, su postura respecto a la prisión permanente revisable y le ha recordado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, "al que tanto admira", no se plantea la derogación de dicha ley en su país.

En una entrevista en Cadena COPE, recogida por Europa Press, ha señalado que España era "casi el único" país de Europa que no tenía una ley de este tipo hasta que su partido la aprobó en 2015 y ha dicho que "no es una cuestión de derechas y de izquierdas, ni muchísimo menos" ya que en otros países la han implementado gobiernos socialistas: "Se ha utilizado muy demagógicamente", se ha quejado.

La postura de la formación naranja acerca de la prisión permanente revisable es que hay dudas sobre su constitucionalidad y cree que el verdadero problema está en el sistema penitenciario español por los grados y los permisos. De hecho, propone un endurecimiento de las condiciones para que los condenados por delitos de "especial gravedad" accedan al tercer grado y a permisos penitenciarios.

El ministro ha asegurado sentirse "muy tranquilo" ante la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalidad de la pena y ha alegado que la Corte Penal Internacional la reconoce "como una de las penas posibles en todos los países del mundo" y todos los informes "fueron favorables" cuando se solicitaron antes de su aprobación.

"Nadie dijo que había dudas de constitucionalidad", ha defendido Catalá, y ha añadido: "A expensas de lo que diga el Tribunal Constitucional, no espero que haya ningún revolcón ni ninguna novedad importante". En este sentido, ha lamentado que distintas formaciones políticas hayan acusado a su partido de demagogia, si bien ha afirmado que no le "preocupa". "Si me acusan de demagogia por estar cerca de unos padres de unos niños asesinados, o de querer establecer penas comparables con las que tienen en toda Europa, si me acusan de demagogo por eso, no me preocupa nada", ha zanjado.

HAY TIEMPO PARA "NEGOCIAR Y CONVENCER"

El ministro de Justicia ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy presentará su proyecto de Ley este viernes "si todo va bien", y en él incluirán "tres o cuatro" delitos más, que se sumarán a los ocho que ya contempla la pena en España en caso de aprobarse. Según ha explicado Catalá se añadirá como nuevos delitos el ocultamiento del cadáver, el secuestro con asesinato y los incendios y uso de químicos que pongan en peligro la vida de personas.

El ministro sostiene que estos nuevos casos que el Ejecutivo del PP pretende aprobar aluden a "casos de muerte con agravantes muy importantes", al tiempo que ha recalcado que en Francia se contempla para 26 tipos de delitos y en Alemania para 20, a diferencia de España donde solo se contemplan ocho casos.

Catalá ha incidido en que "ahora" el debate está en el Congreso de los Diputados tras lo que tendrá que recibir luz verde del Senado para volver a la Cámara Baja: "Hay tiempo para que podamos negociar, convencer y para que algunos se den cuenta de que no están en dirección correcta".

Eso sí, preguntado por el caso de que la norma fuera derogada, Rafael Catalá ha hecho hincapié en que no afectaría de ninguna forma al único presos que ya está condenado a esta pena, David Oubel, más conocido como el 'Parricida de Pontevedra' y que fue condenado a esta pena en julio del año pasado por el asesinato con alevosía de sus dos hijas menores de edad, a las que degolló con una sierra eléctrica y un cuchillo de cocina: "Esa es la pena que estaba en vigor" cuando fue juzgado, ha argumentado el ministro.

"NO HAY OPORTUNISMO POLÍTICO"

Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha negado que detrás de la presentación del proyecto de ley sobre la prisión permanente revisable haya "oportunismo político". "Nadie está utilizado el dolor de unas familias destrozadas, se está teniendo acción de Gobierno", ha remarcado.

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, ha lamentado que la oposición hable de oportunidad cuando se ponen iniciativa encima de mesa para "mejorar" la Justicia, al mismo tiempo que ha reprochado a algunos grupos que su posición en este asunto vaya variando: "Hay grupos que han dicho una cosa, la contraria y la misma tres veces seguidas", ha recalcado.