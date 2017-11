Catalá responde a ERC que los políticos de Cataluña no son intocables y deben responder ante la ley

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la independencia de la Justicia y ha recordado, ante la pregunta que le ha planteado la diputada de ERC Ester Capella sobre las prisiones preventivas acordadas por la Audiencia Nacional para los exmiembros del Govern, que "los políticos no son intocables, no están al margen de la justicia". "¿Son mejores los políticos de Cataluña para no tener que responder ante la ley? ¿Son distintos del resto de ciudadanos?", se ha preguntado Catalá.