Catalá insta a JxCat a que "proponga un candidato posible" y lleve a cabo la investidura "cuanto antes"

Así lo ha manifestado en Valencia, preguntado por la propuesta registrada en el Parlament por JxCat para modificar la Ley de la Presidencia de la Generalitat catalana y poder investir a distancia a su candidato a presidir el Govern, Carles Puigdemont.

Catalá ha defendido que "lo que tiene que hacer es Puigdemont es dejar de anteponer sus intereses personales sobre los intereses de la sociedad catalana". Ha recordado que "los catalanes votaron para elegir un Parlament" para recalcar que "ese Parlament tiene que llevar a cabo un investidura de un candidato que pueda ser presidente de la Generalitat, que no esté huido de la Justicia, no esté ausente y que no pretenda que le represente alguien en un debate de investidura".

"No sé si aquí en Valencia alguien pensaría que pudiese ser presidente de la Generalitat alguien que no estuviese en la Comunitat Valenciana, que mandase a alguien que le leyese unos papeles o que no tuviese la dignidad de comparecer ante la Justicia por tener un caso judicial donde, si tiene la razón, estoy seguro que en España, un estado de derecho, le darán los jueces la razón y quedará libre de toda responsabilidad", ha elucubrado.

De la misma forma, "si no la tiene (la razón), tendrá que asumir su culpabilidad y su responsabilidad", ha añadido, antes de aseverar que "no es posible llevar a cabo una investidura de alguien que está cómodamente huido de la Justicia en Bruselas".

Por todo ello, el titular de Justicia ha reclamado que "quien tiene mayoría en el Parlament" proponga un candidato "posible" y "se forme Gobierno", para que "se dediquen a lo que tienen que dedicarse los gobiernos autonómicos, que no es a promover la independencia, porque eso es un delito, sino que se dediquen a gestionar la sanidad o la educación, como hacen en toda España".