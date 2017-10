Catalá insiste en que Puigdemont no subsanaría sus incumplimientos con unas elecciones y que no frenarían el 155

Así lo ha asegurado Catalá en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la posición del PSOE, que es partidario de dejar en suspenso el 155 si Puigdemont convoca unas elecciones autonómicas conforme a la legalidad vigente y sin declarar la independencia.

Tal y como ha hecho a primera hora de este martes, el ministro de Justicia ha insistido en que el citado precepto de la Constitución se aplica cuando "se producen incumplimientos graves de los deberes constitucionales por parte de una comunidad autónoma".

"El Gobierno ha promovido ese mecanismo porque creemos que ha habido un incumplimiento grave de esas obligaciones y haría falta que la Generalitat acredite que no ha incumplido sus obligaciones. Si eso sucede, no tiene sentido el 155, pero solamente convocar elecciones no subsana el incumplimiento grave de obligaciones como es el cumplimiento de la Constitución y de las sentencias", ha recalcado.