Catalá no ve motivo para que Suiza niegue la extradición de Anna Gabriel si lo pide el Supremo

"No se me ocurre qué podría suceder para que las autoridades suizas no concedan la extradición de una persona investigada por el Supremo", ha manifestado Catalá a los periodistas a su salida del Pleno del Congreso.

El titular de Justicia ha explicado que España tiene un tratado de con Suiza en el que se establecen las circunstancias en las que se pueden conceder las extradiciones y que si el juez español solicita la entrega de Gabriel por los delitos que le atribuya, el Ministerio de Justicia lo tramitará a la autoridad administrativa suiza, que a su vez lo enviará al juez competente.

EL CÓDIGO PENAL SUIZO ES "PROPIO DEL SIGLO XXI"

"Habrá que ver qué delitos en su caso se le imputan y ver si existe el principio de la doble incriminación, esto es, si los delitos por los que se le pueda hipotéticamente acusar en España son delitos existentes en Suiza", ha recalcado.

Catalá ha subrayado que si todo eso funciona, "no hay que prever dificultad", aunque, de entrada, ha destacado que el Código Penal suizo es "propio del siglo XXI, como el español, en el que existen los delitos de traición a las instituciones y al Estado. "El derecho de extradición es propio de los Estados de Derecho", ha apostillado.