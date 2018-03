Catalá confía en que se produzca "cuanto antes" una investidura en Cataluña

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confiado hoy en que, "cuanto antes", se produzca una investidura de quien decida la mayoría parlamentaria de Cataluña, y que un nuevo Gobierno en esa comunidad empiece a trabajar y cumplir con sus obligaciones.

No obstante, el titular de Justicia ha apostillado que espera que se proponga la investidura de un candidato "que pueda ejercer sus funciones", que no esté fugado de la justicia, no se encuentre en prisión provisional por decisión de un juez o que no tenga causas pendientes que pudieran conllevar su inhabilitación.

En respuesta a los periodistas en Granada, ha declarado que los catalanes "merecen y necesitan" un Gobierno que empiece a ejecutar sus funciones en ámbitos como la sanidad, la educación o los servicios públicos, y no centrado en "debates políticos fuera del interés general".

En su opinión, ya ha pasado el tiempo en que algunos han "pretendido encontrar soluciones para ellos mismos" en referencia a políticos como Carles Puigdemont, ahora Jordi Sánchez u otras personas "que tienen graves problemas para ejercer responsabilidades públicas".

El ministro ha insistido en que el resultado de las elecciones tiene que tener su traslado en el Parlamento, con la formación de un Gobierno y que este último cumpla con sus obligaciones para poder "superar" una etapa "tan difícil, en la que ha habido tantos problemas".

Asimismo, ha destacado que, desde que se planteara el que ha considerado "el mayor desafío en nuestra historia constitucional", las instituciones, la justicia, el Gobierno, el parlamento y el sistema democrático, hayan funcionado y hayan estado "en su sitio".

Ante ese desafío y esa amenaza tan importante, ha añadido, la lección positiva es que las instituciones han funcionado y que la democracia y la constitución han garantizado los derechos de todos.