Catalá defiende la emisión de la serie de Serrano Suñer en un canal privado

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reprochado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que haya una serie de televisión que presente al cuñado de Franco, Serrano Suñer, como un "simpático e inofensivo señor", a lo que el ministro ha replicado que en España no hay "censura" y que la serie se emite en un canal privado.

Esteban se ha referido a la miniserie de Telecinco "Lo que escondían sus ojos" como un ejemplo más entre una larga lista de incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica, en la sesión de control del Congreso.

También ha mencionado en esa lista la falta de presupuesto, los 40.000 cadáveres en las cunetas, los enterrados en el Valle de los Caídos sin permiso ni conocimiento de sus familiares, que los papeles del Gobierno vasco no se devuelvan y que "no se haga nada" por impulsar el catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil.

Además le ha acusado de "ánimo dilatorio" en cuanto al exhorto enviado para juzgar a los 19 imputados por crímenes del franquismo en la denominada querella argentina.

"Señor ministro, sea proactivo, cambie y no ponga dificultades para el cumplimiento de la ley", ha reclamado el portavoz del PNV, que ha recordado también a Catalá el mandato de una reciente resolución del Parlamento Europeo.

El ministro ha sostenido que la ley se cumple y que el Gobierno lo hace y ha animado a quien considere que no es así a que recurra a la justicia.

También la diputada del PSOE Isabel Rodríguez ha sostenido que la Ley de Memoria Histórica no se cumple: "Dejar su presupuesto a cero no es cumplirla, y no fue la economía fue la ideología", ha espetado a Catalá en alusión al recorte de presupuesto aplicado durante la crisis económica.

Tras subrayar lo "orgullosos" que se sienten los socialistas de esta ley que impulsó el Gobierno de Zapatero en 2007, Rodríguez ha acusado al Ejecutivo del PP de "enterrarla" y ha denunciado que hay diputados regionales y alcaldes de ese partido, como la alcaldesa de Alberche del Caudillo, Ana Rivelles, que se han presentado a un premio que otorga la fundación Francisco Franco por incumplir la ley.

Catalá ha incidido en que cada día hay trabajo cotidiano en su Ministerio para actualizar el mapa de fosas, emitir certificados de restitución e informar a los ciudadanos.