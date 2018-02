Catalá dice que la permanente revisable "desaparecerá" del ordenamiento jurídico si el TC lo declara inconstitucional

Así lo ha afirmado este domingo en una entrevista en laSexta recogida por Europa Press, en el que ha sido preguntado sobre qué pasará con esta medida que actualmente centra el debate social en caso de que el TC dicte que es inconstitucional. "Lo respetaremos, lo acataremos, y si lo declara inconstitucional en su totalidad, desaparecerá de nuestro ordenamiento, y si dice que hay que matizar, lo haremos", ha señalado el ministro, que pese a asegurar que el Gobierno esperará a la resolución del TC, defiende que esta medida es "de entrada, coherente" con los tratados internacionales.

"Creo que muchos juristas acreditan que tiene las garantías y la calidad como para ser conforme con el artículo 25 de la constitución", ha apuntado Catalá, que según recuerda, es aquel que garantiza que "ningún delincuente salga a la calle sin haberse evaluado que es un peligro para la sociedad".

Sobre por qué el Gobierno no ha esperado a la respuesta del TC sobre esta cuestión --la oposición recurrió esta figura penal-- antes de proponer ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable, Catalá se ha limitado a decir que "una de las responsabilidades principales" que tienen los responsables políticos es "escuchar a la sociedad, saber dónde está el debate social".

"Cuando un grupo político ha promovido la derogación, nos parecía que si el 80% de los españoles están a favor, es un asunto del que hay que hablar y del que hacer política, que es llevar a la escena del parlamento o a las leyes lo que la sociedad necesita en este momento; el TC tiene sus tiempos, esperaremos a que se produzca esa sentencia, pero entretanto pensamos que es conveniente incorporar nuevos tipos que tienen una gravedad extraordinaria", ha agregado.

Asimismo, ha vuelto a insistir en que la prisión permanente revisable no responde a "un debate coyuntural" sino de "hace muchos años", y defiende que la prisión permanente revisable "no es lo mismo" que la cadena perpetua: "No es perpetuo porque es revisable precisamente".

Preguntado sobre si se aumentarán los medios y los recursos para afrontar esta revisión de las condenas en los casos en los que se haya aplicado la permanente revisable, Catalá ha apuntado que "hay recursos sobrados".