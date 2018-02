Catalá está "deseando" conocer la propuesta de Cs para la elección del CGPJ

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que está "deseando" conocer la propuesta de Ciudadanos para reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha insistido que en España hay independencia judicial, "residenciada en cada uno de los 5.500 jueces".

Catalá ha hecho estas consideraciones en la sesión de control al Gobierno del Congreso a una pregunta del diputado de Ciudadanos José Ignacio Prendes sobre los motivos del Ejecutivo para no impulsar la despolitización de la Justicia.

"Hoy en España hay una justicia independiente y absolutamente despolitizada y sería conveniente que quienes creemos en la Constitución orientemos el debate de forma adecuada y no para generar incertidumbre", ha resaltado el ministro.

Además, le ha recordado al diputado que el PP se comprometió con Ciudadanos a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ y el Gobierno está "deseando" conocer la propuesta del partido naranja para llevar a cabo esa medida concreta.

En su segunda intervención, Prendes ha querido dejar claro que Ciudadanos no pone en duda el trabajo de los jueces y ha recordado que su grupo dejó la subcomisión del Congreso que estudia una estrategia para la Justicia "ante la constatación de que el PP continuaba el viejo baile con su socio, el PSOE, para el control del poder judicial".

Porque, según Prendes, populares y socialistas "se niegan" a perder ese control y a despolitizar la Justicia.

Ante esto, el ministro se ha referido a la sesión de ayer del Pleno donde no salió adelante la toma en consideración de una propuesta del PP para la reforma del Registro Civil.

Resulta, ha continuado Catalá, que "con quien lo habíamos hablado no nos apoyan, nos dejan en el último minuto, así que no sé quienes son mis socios". "Usted me dice que mis socios son el PSOE y el PSOE que ustedes (Ciudadanos). A final vaya socios que tenemos, con los que no vamos a ninguna parte", ha enfatizado.

Por su parte, Prendes ha vuelto a insistir en que la necesidad de despolitizar la Justicia es un "clamor" en la carrera judicial, y ha señalado que España es, tras Eslovaquia y Bulgaria, el tercer país europeo donde sus ciudadanos confían menos en la independencia del poder judicial.

Ya en la réplica, Catalá se ha referido a la subcomisión para una estrategia de la justicia, por la que durante un año han ido pasando representantes de todas las partes implicadas y que ha llegado a acordar 98 medidas.

Pese a ello, Ciudadanos decidió retirarse "por una cuestión en particular, porque parece que todo lo demás no le preocupa", ha manifestado Catalá, deseoso de conocer las propuestas de Ciudadanos para la reforma del sistema de elección del CGPJ: si quiere suprimir ese órgano, reformar la Constitución, que tenga otros contenidos...

De todos modos, se trataría de la reforma de una ley orgánica que requiere mayorías en cámaras. "Vamos a encontrar esas mayorías, porque si no, todo va a quedar en un esfuerzo que nos lleve a la melancolía".

"Podemos avanzar si sabemos dónde quieren ir ustedes", ha espetado el ministro a Ciudadanos, a cuyos miembros ha recordado que la regeneración democrática también tiene que ver con presentar las cuentas de los partidos.

Y "hay mucho que hacer en materia de regeneración democrática, hay mucho que hacer", ha zanjado.